В Нижнем Новгороде произошёл трагический случай с школьником

В Нижнем Новгороде мальчик после ссоры с родителями упал с крыши и разбился

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мальчик решил напугать родителей после ссоры из-за оценок, изобразив самоубийство, но шутка закончилась трагедией: он в самом деле упал с большой высоты и погиб.

Фото: openverse by D-Stanley is licensed under CC BY 2.0

12-летний мальчик из Сормовской школы решил напугать родителей, изобразив попытку самоубийства. Однако он случайно поскользнулся и упал, получив смертельные травмы. По словам школьников мальчик был хорошим, спокойным и веселым, но имел проблемы с одноклассниками и родителями.

Классный руководитель говорит о неприятной ситуации и призывает быть внимательными к детям.

Полиция изучит все обстоятельства происшествия на наличие состава преступления. Психологи многократно говорили, что школьные оценки весьма субъективный показатель успешности ребёнка, и они ни в коем случае не должны становиться поводом для претензий и упрёков.