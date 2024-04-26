В Нижнем Новгороде произошёл трагический случай с школьником

Мальчик решил напугать родителей после ссоры из-за оценок, изобразив самоубийство, но шутка закончилась трагедией: он в самом деле упал с большой высоты и погиб.
12-летний мальчик из Сормовской школы решил напугать родителей, изобразив попытку самоубийства. Однако он случайно поскользнулся и упал, получив смертельные травмы. По словам школьников мальчик был хорошим, спокойным и веселым, но имел проблемы с одноклассниками и родителями.
Классный руководитель говорит о неприятной ситуации и призывает быть внимательными к детям.
Полиция изучит все обстоятельства происшествия на наличие состава преступления. Психологи многократно говорили, что школьные оценки весьма субъективный показатель успешности ребёнка, и они ни в коем случае не должны становиться поводом для претензий и упрёков.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.