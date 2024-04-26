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В Нижнем Новгороде произошёл трагический случай с школьником

В Нижнем Новгороде мальчик после ссоры с родителями упал с крыши и разбился

0:55
Происшествия

Мальчик решил напугать родителей после ссоры из-за оценок, изобразив самоубийство, но шутка закончилась трагедией: он в самом деле упал с большой высоты и погиб. 

В Нижнем Новгороде мальчик после ссоры с родителями упал с крыши и разбился
Фото: openverse by D-Stanley is licensed under CC BY 2.0

12-летний мальчик из Сормовской школы решил напугать родителей, изобразив попытку самоубийства. Однако он случайно поскользнулся и упал, получив смертельные травмы. По словам школьников мальчик был хорошим, спокойным и веселым, но имел проблемы с одноклассниками и родителями.

Классный руководитель говорит о неприятной ситуации и призывает быть внимательными к детям.

Полиция изучит все обстоятельства происшествия на наличие состава преступления. Психологи многократно говорили, что школьные оценки весьма субъективный показатель успешности ребёнка, и они ни в коем случае не должны становиться поводом для претензий и упрёков. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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