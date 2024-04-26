Бывшая жена Сергея Шнурова устроила эротическую фотосессию в США

Бизнесвумен Матильда Шнурова сфотографировалась в откровенном виде и опубликовала снимки в своем блоге.
Оказалось, что бывшая супруга рок-исполнителя Сергея Шнурова сейчас находится в США, где отправилась на прогулку. Для выхода она выбрала прозрачный кружевной комбинезон черного цвета, украшенный стразами. Она решила не надевать бюстгальтер.
Матильда Шнурова была третьей супругой Сергея Шнурова, они познакомились в 2010 году. Однако уже в 2018 году объявили о расставании. У бывших возлюбленных нет общих детей.
В настоящее время музыкант женат на дочери уральского миллиардера Валерия Абрамова Ольге. Ему супруга родила двоих детей.
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