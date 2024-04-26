Бывшая жена Сергея Шнурова устроила эротическую фотосессию в США

Бывшая жена Шнурова Матильда прошлась по улицам США в откровенном наряде

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бизнесвумен Матильда Шнурова сфотографировалась в откровенном виде и опубликовала снимки в своем блоге.

Фото: youtube.com by канал Vogue Russia is licensed under public domain

Оказалось, что бывшая супруга рок-исполнителя Сергея Шнурова сейчас находится в США, где отправилась на прогулку. Для выхода она выбрала прозрачный кружевной комбинезон черного цвета, украшенный стразами. Она решила не надевать бюстгальтер.

Матильда Шнурова была третьей супругой Сергея Шнурова, они познакомились в 2010 году. Однако уже в 2018 году объявили о расставании. У бывших возлюбленных нет общих детей.

В настоящее время музыкант женат на дочери уральского миллиардера Валерия Абрамова Ольге. Ему супруга родила двоих детей.

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