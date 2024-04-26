Разоблачение: темные стороны вашей личности могут привести к депрессии

Названы черты личности, связанные с высоким риском развития депрессии

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное командой ученых из Кембриджского университета и Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, выявило, что люди с определенными особенностями личности, такими как интроверсия или невротизм, более подвержены депрессии. Результаты данного исследования были опубликованы в Journal of Affective Disorders (JAD).

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Проведя анализ данных, полученных из почти 1500 личностных психологических опросников, заполненных добровольцами в возрастном диапазоне от шести до 85 лет, исследователи оценили эмоциональную стабильность участников и их тенденцию к импульсивности, общительности, открытости, либо к спокойствию и уединению.

Выявлено, что у людей с конкретными чертами личности, такими как интроверсия или невротизм, риск развития депрессии выше.

Интроверсия отражает типологию личности, характеризующуюся ориентацией на внутренние переживания. Невротизм, с другой стороны, определяет скорость восстановления психического состояния человека после стрессовых ситуаций, причем высокий уровень невротизма связан с эмоциональной неустойчивостью и тревогой.

Интересно, что связь между указанными чертами личности и депрессией была наиболее выражена среди подростков. Это, вероятно, связано с незавершенным формированием префронтальной коры головного мозга и возможным усилением некоторых черт личности в результате этого процесса.