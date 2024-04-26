Турция подтвердила перенос посещения США Эрдоганом

В Турции подтвердили отсрочку визита Эрдогана в США

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Министерство иностранных дел Турции подтвердило отсрочку посещения США президентом Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а контакт между Анкарой и Вашингтоном не прекращается.

Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

По информации, полученной от неизвестного источника из турецких властей, запланированный на 9 мая приезд Эрдогана в Соединенные Штаты был отложен. Власти США ожидают визита президента Турции, однако пока не удалось договориться о конкретной дате этой поездки, как сообщил представитель Белого дома в пятницу.

Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели в интервью РИА Новости заявил, что назначенное на 9 мая посещение господина президента (Тайипа Эрдогана) в США перенесено на более поздний момент, который будет удобен для обеих сторон в связи с несоответствием графиков. Диалог на высоком уровне между Турцией и США будет продолжен, подытожил представитель турецкого МИДа.