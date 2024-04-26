В Калуге арестовали главу ЕРЦ

Руководителя центра Калуги, ответственного за расчеты, задержали по обвинению в присвоении 40 миллионов рублей, уплаченных местными жителями за услуги ЖКХ, как сообщили в прокуратуре Калужской области.
Согласно официальному заявлению, суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для руководителя фирмы "Единый расчетный центр города Калуги" Ивана Погосяна, которого обвиняют в присвоении более 40 миллионов рублей, полученных от жителей Калуги за коммунальные услуги.
Представитель прокуратуры в беседе с РИА Новости отметил, что подозреваемому было назначено двухмесячное заключение.
Согласно информации от местной прокуратуры, полиция ведет следствие по уголовному делу, а оперативное сопровождение занимается ФСБ в Калужской области.
Представитель администрации города подтвердил РИА Новости, что расчетный центр является частной структурой, не связанной с государственными органами. Согласно его словам, фирма "Единый расчетный центр города Калуги" заключила договоры с половиной управляющих компаний города.
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