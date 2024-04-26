Заатар с сумахом: ароматная смесь ближневосточных специй. Как приготовить и для чего использовать
Как приготовить смесь "Заатар" с сумахом
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Заатар — это ароматная смесь ближневосточных специй, используемая в различных блюдах, таких как карри.
Фото: flickr.com by Tim Sackton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
В этой смеси сочетаются такие пикантные сушёные травы, как орегано, майоран или тимьян, тмин и кориандр, с солью, семенами кунжута и сумахом.
Вы можете добавить специю заатар в хумус, также можно посыпать на свежий лаваш, сбрызнув его оливковым маслом, а затем поджарить его в духовке.
Ингредиенты (на 1/2 стакана заатара)
- 1 столовая ложка кориандра
- 1 столовая ложка тмина
- 1 столовая ложка измельчённого сушёного тимьяна (можно заменить орегано)
- 1 столовая ложка сумаха
- 1 столовая ложка поджаренных семян кунжута
- 1/2 чайной ложки соли
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в небольшой миске. Храните смесь специй в герметичном контейнере.
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