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Заатар с сумахом: ароматная смесь ближневосточных специй. Как приготовить и для чего использовать

Как приготовить смесь "Заатар" с сумахом

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Еда

Заатар — это ароматная смесь ближневосточных специй, используемая в различных блюдах, таких как карри.

Как приготовить смесь "Заатар" с сумахом
Фото: flickr.com by Tim Sackton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В этой смеси сочетаются такие пикантные сушёные травы, как орегано, майоран или тимьян, тмин и кориандр, с солью, семенами кунжута и сумахом.

Вы можете добавить специю заатар в хумус, также можно посыпать на свежий лаваш, сбрызнув его оливковым маслом, а затем поджарить его в духовке.

Ингредиенты (на 1/2 стакана заатара)

  • 1 столовая ложка кориандра
  • 1 столовая ложка тмина
  • 1 столовая ложка измельчённого сушёного тимьяна (можно заменить орегано)
  • 1 столовая ложка сумаха
  • 1 столовая ложка поджаренных семян кунжута
  • 1/2 чайной ложки соли

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в небольшой миске. Храните смесь специй в герметичном контейнере. 

Сухая смесь заатар
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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