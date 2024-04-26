Заатар с сумахом: ароматная смесь ближневосточных специй. Как приготовить и для чего использовать

Как приготовить смесь "Заатар" с сумахом

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Заатар — это ароматная смесь ближневосточных специй, используемая в различных блюдах, таких как карри.

Фото: flickr.com by Tim Sackton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В этой смеси сочетаются такие пикантные сушёные травы, как орегано, майоран или тимьян, тмин и кориандр, с солью, семенами кунжута и сумахом.

Вы можете добавить специю заатар в хумус, также можно посыпать на свежий лаваш, сбрызнув его оливковым маслом, а затем поджарить его в духовке.

Ингредиенты (на 1/2 стакана заатара)

1 столовая ложка кориандра

1 столовая ложка тмина

1 столовая ложка измельчённого сушёного тимьяна (можно заменить орегано)

1 столовая ложка сумаха

1 столовая ложка поджаренных семян кунжута

1/2 чайной ложки соли

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в небольшой миске. Храните смесь специй в герметичном контейнере.