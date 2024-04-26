MedicalХpress: возникновение иммуноглобулина G в жировой ткани приводит к фиброзу и резистентности к инсулину

Появление иммуноглобулина G в жировой ткани наносит вред организму

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Китае группа учёных провела исследование и выяснила, что иммуноглобулин G (IgG) является движущим фактором на ранних стадиях старения организма.

Фото: flickr.com by Greg Emmerich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Исследовательская группа под руководством профессора Цян Ли из Школы фундаментальных медицинских наук Пекинского университета в сотрудничестве с исследовательской группой под руководством профессора Ван Лихэна обнаружили, что IgG, связанный со старением, начинает накапливаться в жировой ткани человека в ещё молодом возрасте.

IgG — главный тип антител крови и межклеточной жидкости. Изначально его функция заключается в контроле инфекции. Но когда он появляется в жировой ткани, то начинает приносить вред организму, например, возникают фиброзы, воспаления и резистентность к инсулину.

Авторы исследования выяснили, что ограничение калорийности рациона способно замедлить, а иногда и отменить некоторые процессы накопления IgG в жировой ткани, пишет MedicalХpress, со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism.