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MedicalХpress: возникновение иммуноглобулина G в жировой ткани приводит к фиброзу и резистентности к инсулину

Появление иммуноглобулина G в жировой ткани наносит вред организму

1:09
Здоровье

В Китае группа учёных провела исследование и выяснила, что иммуноглобулин G (IgG) является движущим фактором на ранних стадиях старения организма.

Появление иммуноглобулина G в жировой ткани наносит вред организму
Фото: flickr.com by Greg Emmerich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Исследовательская группа под руководством профессора Цян Ли из Школы фундаментальных медицинских наук Пекинского университета в сотрудничестве с исследовательской группой под руководством профессора Ван Лихэна обнаружили, что IgG, связанный со старением, начинает накапливаться в жировой ткани человека в ещё молодом возрасте.

IgG — главный тип антител крови и межклеточной жидкости. Изначально его функция заключается в контроле инфекции. Но когда он появляется в жировой ткани, то начинает приносить вред организму, например, возникают фиброзы, воспаления и резистентность к инсулину.

Авторы исследования выяснили, что ограничение калорийности рациона способно замедлить, а иногда и отменить некоторые процессы накопления IgG в жировой ткани, пишет MedicalХpress, со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism.

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Чижикова Марина
Гастроэнтеролог, иммунолог
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
Специалист Коноплева Елена
Ведущий специалист
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