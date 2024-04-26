Плохая компания и проблемы с трудоустройством: эксперты рассказали о главных страхах родителей в отношении детей

Опрос: большинство родителей боится проблем с будущим трудоустройством ребёнка

2:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

Третья россиян, имеющих детей, следят за тем, в какие игры играет ребёнок и какой контент смотрит в интернете. К таким выводам пришла СК "АльфаСтрахование" на основе опроса 1422 человек в возрасте от 25 до 56 лет.

Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Страховщик рассказал, что каждый третий родитель отдаёт детей в кружки и секции, чтобы у чадо с пользой проводило свободное время.

16,5% опрошенных регулярно проверяют телефон и социальные сети ребёнка, 14,3% контролируют успеваемость детей в школе. Психолога с ребёнком посещают 7,6% родителей. 22,8% респондентов ограничивают общение детей с теми, кто может, по их мнению, оказать плохое влияние.

39,9% родителей назвали самым проблемным возрастом подростковый, 17,5% — совершеннолетие, а 15% — 2-3 года. 16,7% респондентов считают, что в каждом возрастном периоде есть свои трудности.

Более всего родители опасаются, что в будущем у детей будут проблемы с трудоустройством — такой страх выразили 25,4% опрошенных. 23,9% боятся, что ребёнок свяжется с плохой компанией, а 23,1% беспокоятся о качестве воспитания.

17,7% родителей боятся, что ребёнок не поладит со сверстниками, 14,7% — за возможные психологические проблемы детей, 18,2% — за слабое здоровье, а 14,3% — за то, что у ребёнка появятся вредные привычки. 14 опасаются, что чадо станет зависимым от гаджетов. Также респондентов беспокоят оценки детей в школе, отсутствие мотивации к спорту и развитию, нездоровое питание и трудный характер.

При этом 45,6% родителей пытаются оградить ребёнка от проблем, а 35,1% пока воздерживаются от этого.

Ранее страховщики предупредили россиян о повышении риска травмирования на майских праздниках.