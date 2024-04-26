Клава Кока показала фигуру в откровенном купальнике с ярким принтом

Российская певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) продемонстрировала свою фигуру в купальнике. Сейчас звезда отдыхает в Дубае.
Артистка запечатлена выходящей из бассейна под открытым небом на фоне города. Звезда показала свое тело с разных сторон в слитом купальнике с анималистичным принтом.
Поклонники написали ей множество комментариев и отметили, что на ней даже мешок будет отлично смотреться. Девушки открыто признаются, что завидуют внешности певицы.
Клава Кока состоит в отношениях с моделью Александром Повериным, который победил в шоу "Сердце Клавы".
Ранее Матильда Шнурова сфотографировалась в откровенном виде на улице в США.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".