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Учёные доказали, что кошки не любят добывать еду

2:00
Зоосфера » Кошки

Для многих из нас одно из самых запоминающихся детских воспоминаний — это приход домой после долгой прогулки и обнаружение уже сервированного стола с блюдами, приготовленными мамой. По мере взросления мы сталкиваемся с увеличением обязанностей, включая самостоятельную покупку продуктов и готовку. Некоторые находят удовольствие в приготовлении еды, однако наши кошки предпочли бы быть обслуживаемыми в любом возрасте, вместо самостоятельной добычи пищи.

Учёные доказали, что кошки не любят добывать еду
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно недавнему исследованию, при возможности выбора, домашние кошки предпочитают питаться из доступного источника корма. Исследователи предоставили 17 кошкам выбор между едой, сервированной в открытых мисках, и пищевой головоломкой. Результаты показали, что кошки предпочли меньшие усилия и чаще выбирали просто доступную пищу, минуя головоломку.

Микель Дельгадо, ведущий исследователь и специалист по поведению кошек из Калифорнийского университета, отметил, что кошки съели значительно больше корма из открытого контейнера и провели рядом больше времени, чем с головоломкой.

Проект исследования также поднял вопросы о привлекательности самой головоломки, которая могла не соответствовать естественным инстинктам охоты кошек, предполагающим организацию засады.

Другие исследования указывают на то, что домашние животные могут предпочесть более активные способы поиска пищи в новых или необычных условиях для изучения окружающей среды и получения важной информации, тогда как психологические факторы могут также влиять на их выбор.

Эти находки предоставляют владельцам домашних животных информацию, которая может быть полезна при выборе развлечений для их питомцев, особенно когда речь идет о пищевых головоломках, которые могут способствовать контролю веса, умственной стимуляции и улучшению поведения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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