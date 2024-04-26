Стало известно, какой талант принцесса Шарлотта унаследовала от Кейт Миддлтон

Принцесса Шарлотта помогает Кейт Миддлтон во время болезни игрой на фортепиано

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принцесса Шарлотта унаследовала от матери Кейт Миддлтон талант играть на фортепиано, что помогает жене принца Уильяма стойко переносить тяжелые времена.

Фото: youtube.com by канал The Royal Family Channel is licensed under public domain

Сообщается, что Миддлтон еще до обнаруженного у нее рака обожала слушать в исполнении дочери композицию Shine, Jesus, Shine. При этом старший брат девочки, принц Джордж далек от фортепианной музыки и предпочитает слушать AC/DC и Led Zeppelin.

Как пишет Daily Mail, в скором времени принцессе Шарлотте исполнится девять лет, поэтому королевская семья готовится к празднику. А поклонники в это время ждут нового посыла от Кейт Миддлтон, ведь в день рождения Луи она именно так и сделала.

Так, тот факт, что даже во время болезни Кейт Миддлтон старается соблюдать принятые традиции, несет в себе "позитивный посыл" для нации.

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