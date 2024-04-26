Стало известно, какой талант принцесса Шарлотта унаследовала от Кейт Миддлтон

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Принцесса Шарлотта помогает Кейт Миддлтон во время болезни игрой на фортепиано

1:03
Шоу-бизнес » Зарубежный

Принцесса Шарлотта унаследовала от матери Кейт Миддлтон талант играть на фортепиано, что помогает жене принца Уильяма стойко переносить тяжелые времена.

Принцесса Шарлотта помогает Кейт Миддлтон во время болезни игрой на фортепиано
Фото: youtube.com by канал The Royal Family Channel is licensed under public domain

Сообщается, что Миддлтон еще до обнаруженного у нее рака обожала слушать в исполнении дочери композицию Shine, Jesus, Shine. При этом старший брат девочки, принц Джордж далек от фортепианной музыки и предпочитает слушать AC/DC и Led Zeppelin.

Как пишет Daily Mail, в скором времени принцессе Шарлотте исполнится девять лет, поэтому королевская семья готовится к празднику. А поклонники в это время ждут нового посыла от Кейт Миддлтон, ведь в день рождения Луи она именно так и сделала.

Так, тот факт, что даже во время болезни Кейт Миддлтон старается соблюдать принятые традиции, несет в себе "позитивный посыл" для нации.

Ранее режиссер Михаил Миронов рассказал о работе с Иваном Ургантом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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