Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет

Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Андреем Суздальцевым

Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

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— Андрей Иванович, на Западе опять рассчитывают на быструю победу внезапным ядерным ударом? Ведь они теперь снова начали регулярно и часто об этом говорить.

— Такая мечта там у многих еще с советских времен, сейчас — очередное обострение. Но еще больше в мире тех, кто мечтает об обладании ядерным оружием. И Лукашенко мечтает об этом, он расстроился, что его вывезли тогда по сокращению. А уж на Украине-то и подавно. Но они только мечтают, потому что они хотя и в силах сделать ядерное оружие, но вряд ли им кто-то даст. Прежде всего им Запад не позволит. Вариант Украина — Россия тогда получится пострашнее, чем Пакистан — Индия.

— Конечно, это все только разговоры, они вообще много говорят. Вот и про гибель "Боинга" до сих пор вспоминают, правда уже совсем редко, негромко и неуверенно. Следственная группа, по сути, вообще ничего не расследует, а только пытается выбрать нужное и подтасовать факты под нужную заказчикам версию, ее работа абсолютно политизирована.

Но теперь Малайзия, которой принадлежал погибший лайнер, начала действовать более решительно. Руководство страны уже неоднократно высказало несогласие с выводами этой комиссии и потребовало прекратить голословно обвинять Россию в уничтожении МН17. Как вы считаете, сейчас ситуация все-таки меняется? Они хотя бы в будущем будут работать объективно, признают настоящих виновников?

— Исключено. Никогда не признают.

— Никогда? Или все-таки лет через пятьдесят это возможно?

— Никогда не признают. Может быть, конечно, что через 50 или 100 лет так получится, но даже 50 лет — можно считать, никогда. Дело в том, что тут и с нашей стороны было ошибок навалено выше головы. Мы начали суетиться, оправдываться…

— Мы же сразу провели пресс-конференцию, привели объективные данные.

— У нас тоже версии менялись. Нам надо было все-таки самим тоже провести конкретное расследование и расставить четко все точки. Ясно, что военный самолет украинских ВВС там был. Скорее всего, ракета выпускалась из украинской системы "Бук". Я так думаю. И это, в общем-то, вполне понятно.

Я писал статью в 14-м году, эту ситуацию описывал. Две вещи смущают с ходу. Нам Запад обещал провести полное и открытое расследование, всю картинку американцы обещали показать со своего спутника, который там висел. Но расследование до сих пор ведется втайне и американцы ничего так и не показали.

Второе — почему эта зона не была закрыта для полетов. Ведь там велись военные действия и уже были сбиты самолеты. Это вообще уникальная вещь. Даже можно согласиться с тем, что самолет шел на высоте десять тысяч метров. Действительно на такую высоту не поднимется никакая ракета, не собьет, из тех, которые даже теоретически могли находиться в зоне конфликта.

Но именно перед сбитием диспетчеры приказали борту пойти на снижение! Что такое "Бук"? Это стоит такая система, максимум, что она может, — вокруг себя контролировать и действовать на 60 километров и на шесть километров вверх. Диспетчерская находится в Днепропетровске.

Лайнер надо аккуратненько спустить на шесть тысяч метров и провести именно там, где стоит этот кружочек в 60 километров. Это не шутка, а серьезное дело. И самолет действовал именно так, потому что полностью подчинялся указаниям украинского диспетчера.

— Он по указанию диспетчера ушел с курса.

— Его вывели на этот "Бук".

— А диспетчер сразу после этого ушел в отпуск и куда-то пропал.

— Совсем пропал, без вести, и никаких данных до сих пор о нем нет. А голландцы об этом вроде как-то даже не слышат. Вот в чем дело. Кто бы там ни стоял, чей бы "Бук" там ни стоял, хоть украинский, хоть, как они говорят, привезенный из России, вокруг которого сидели ополченцы, но чтобы он выстрелил, самолет к нему надо было подвести.

А подводил кто? Диспетчера, украинская диспетчерская. Но никаких данных об этом нет. Сколько лет было разговоров: дайте данные диспетчерской. Не слышат. Ну а перехваченные переговоры ополченцев, которые приводят украинцы, как выяснила и подтвердила уже и малайзийская сторона, все поддельные. Там из разных разговоров фразы были вырезаны и сшиты.

И так далее и тому подобное со всем остальным. А вот объективных данных о полете они так и не дают. Есть и еще более экзотическая версия. Она была в 14-м году, но потом про нее забыли. Дело в том, что примерно в это время летел через Европу в Москву борт президента России. Но где конкретно проходил маршрут они не знали, но они его искали.

Они на самом деле, действительно, его искали. Если бы нарвались, сбили бы несомненно. Но они охотились, находились в таком ажиотаже. Может быть, что это все-таки тоже как-то повлияло на принятие такого решения….

И дело еще в том, что они же Россию-то не знают толком, они Россию знают только из окна вагона, они наших возможностей не понимают и не воспринимают. Им кажется, что сейчас они силой воли все сразу перевернут. Я, там находясь, неоднократно сталкивался просто с удивительными легендами. Они такие сказки рассказывают про нас, что поражаешься. Обычно говоришь: "Ну, хорошо, а что от нас надо-то?" — "Вы нас оставьте в покое". — "А газ, нефть?" — "Это нам надо. Это все давайте, вы нам это должны давать".

В 16-м году Порошенко и вся эта камарилья неожиданно развили кампанию о том, что у Украины на самом деле украли название, что на самом деле Украина не какая-то там Окраина (они прекрасно понимают, что это происходит действительно от слова окраина), а это реальная Россия.

— Ну да, а мы — Московия.

— А они настоящие реальные русские. И к чему, казалось бы, такая вещь? А очень просто. Если они — реальная Россия, то имеют право на всю эту территорию до Камчатки. А мы все, кто на этой территории живет, просто какое-то непонятно откуда взявшееся бродячее племя, которое не по праву всем этим владеет. Вот в чем смысл-то.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев