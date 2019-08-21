Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Дети Донбасса
Автор Редакция рубрики "Мир"

Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет

Мир » Бывший СССР » Украина print

Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки?


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Андреем Суздальцевым

Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Читайте начало интервью:

Пожары в Сибири: кто виноват и что делать

Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским

Андрей Суздальцев: Москва не станет жертвой "профессионального протеста"

Эксперт: Зеленскому главное — встретиться с Трампом

Андрей Суздальцев: власть на постсоветском пространстве легитимизирует Москва

Политолог: лидеры постсоветских республик мечутся между Россией и США

— Андрей Иванович, на Западе опять рассчитывают на быструю победу внезапным ядерным ударом? Ведь они теперь снова начали регулярно и часто об этом говорить.

— Такая мечта там у многих еще с советских времен, сейчас — очередное обострение. Но еще больше в мире тех, кто мечтает об обладании ядерным оружием. И Лукашенко мечтает об этом, он расстроился, что его вывезли тогда по сокращению. А уж на Украине-то и подавно. Но они только мечтают, потому что они хотя и в силах сделать ядерное оружие, но вряд ли им кто-то даст. Прежде всего им Запад не позволит. Вариант Украина — Россия тогда получится пострашнее, чем Пакистан — Индия.

— Конечно, это все только разговоры, они вообще много говорят. Вот и про гибель "Боинга" до сих пор вспоминают, правда уже совсем редко, негромко и неуверенно. Следственная группа, по сути, вообще ничего не расследует, а только пытается выбрать нужное и подтасовать факты под нужную заказчикам версию, ее работа абсолютно политизирована.

Но теперь Малайзия, которой принадлежал погибший лайнер, начала действовать более решительно. Руководство страны уже неоднократно высказало несогласие с выводами этой комиссии и потребовало прекратить голословно обвинять Россию в уничтожении МН17. Как вы считаете, сейчас ситуация все-таки меняется? Они хотя бы в будущем будут работать объективно, признают настоящих виновников?

— Исключено. Никогда не признают.

— Никогда? Или все-таки лет через пятьдесят это возможно?

— Никогда не признают. Может быть, конечно, что через 50 или 100 лет так получится, но даже 50 лет — можно считать, никогда. Дело в том, что тут и с нашей стороны было ошибок навалено выше головы. Мы начали суетиться, оправдываться…

— Мы же сразу провели пресс-конференцию, привели объективные данные.

— У нас тоже версии менялись. Нам надо было все-таки самим тоже провести конкретное расследование и расставить четко все точки. Ясно, что военный самолет украинских ВВС там был. Скорее всего, ракета выпускалась из украинской системы "Бук". Я так думаю. И это, в общем-то, вполне понятно.

Я писал статью в 14-м году, эту ситуацию описывал. Две вещи смущают с ходу. Нам Запад обещал провести полное и открытое расследование, всю картинку американцы обещали показать со своего спутника, который там висел. Но расследование до сих пор ведется втайне и американцы ничего так и не показали.

Второе — почему эта зона не была закрыта для полетов. Ведь там велись военные действия и уже были сбиты самолеты. Это вообще уникальная вещь. Даже можно согласиться с тем, что самолет шел на высоте десять тысяч метров. Действительно на такую высоту не поднимется никакая ракета, не собьет, из тех, которые даже теоретически могли находиться в зоне конфликта.

Но именно перед сбитием диспетчеры приказали борту пойти на снижение! Что такое "Бук"? Это стоит такая система, максимум, что она может, — вокруг себя контролировать и действовать на 60 километров и на шесть километров вверх. Диспетчерская находится в Днепропетровске.

Лайнер надо аккуратненько спустить на шесть тысяч метров и провести именно там, где стоит этот кружочек в 60 километров. Это не шутка, а серьезное дело. И самолет действовал именно так, потому что полностью подчинялся указаниям украинского диспетчера.

— Он по указанию диспетчера ушел с курса.

— Его вывели на этот "Бук".

— А диспетчер сразу после этого ушел в отпуск и куда-то пропал.

— Совсем пропал, без вести, и никаких данных до сих пор о нем нет. А голландцы об этом вроде как-то даже не слышат. Вот в чем дело. Кто бы там ни стоял, чей бы "Бук" там ни стоял, хоть украинский, хоть, как они говорят, привезенный из России, вокруг которого сидели ополченцы, но чтобы он выстрелил, самолет к нему надо было подвести.

А подводил кто? Диспетчера, украинская диспетчерская. Но никаких данных об этом нет. Сколько лет было разговоров: дайте данные диспетчерской. Не слышат. Ну а перехваченные переговоры ополченцев, которые приводят украинцы, как выяснила и подтвердила уже и малайзийская сторона, все поддельные. Там из разных разговоров фразы были вырезаны и сшиты.

И так далее и тому подобное со всем остальным. А вот объективных данных о полете они так и не дают. Есть и еще более экзотическая версия. Она была в 14-м году, но потом про нее забыли. Дело в том, что примерно в это время летел через Европу в Москву борт президента России. Но где конкретно проходил маршрут они не знали, но они его искали.

Они на самом деле, действительно, его искали. Если бы нарвались, сбили бы несомненно. Но они охотились, находились в таком ажиотаже. Может быть, что это все-таки тоже как-то повлияло на принятие такого решения….

И дело еще в том, что они же Россию-то не знают толком, они Россию знают только из окна вагона, они наших возможностей не понимают и не воспринимают. Им кажется, что сейчас они силой воли все сразу перевернут. Я, там находясь, неоднократно сталкивался просто с удивительными легендами. Они такие сказки рассказывают про нас, что поражаешься. Обычно говоришь: "Ну, хорошо, а что от нас надо-то?" — "Вы нас оставьте в покое". — "А газ, нефть?" — "Это нам надо. Это все давайте, вы нам это должны давать".

В 16-м году Порошенко и вся эта камарилья неожиданно развили кампанию о том, что у Украины на самом деле украли название, что на самом деле Украина не какая-то там Окраина (они прекрасно понимают, что это происходит действительно от слова окраина), а это реальная Россия.

— Ну да, а мы — Московия.

— А они настоящие реальные русские. И к чему, казалось бы, такая вещь? А очень просто. Если они — реальная Россия, то имеют право на всю эту территорию до Камчатки. А мы все, кто на этой территории живет, просто какое-то непонятно откуда взявшееся бродячее племя, которое не по праву всем этим владеет. Вот в чем смысл-то.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы мн17 фейки украина русофобия инна новикова необычная неделя андрей суздальцев экспертное мнение гибель боинга над донбассом
Обсудить
Актуальная аналитика
США и Канада. Новости и аналитика
ЕС критикует Трампа за его стену, но строит свою собственную
Новости Украины
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Политика. Новости и аналитика
На защиту государства встала депутатская комиссия
Новости Все >
Автомобиль Илона Маска сделал первый оборот вокруг Солнца
Археологи обнаружили в Крыму христианский храм X века
Российский ходок Бакулин дисквалифицирован на 8 лет за допинг
Российские ученые нашли способ сделать космические аппараты долговечнее
Германия потратила на военных США 243 миллиона евро
Большинство избирателей в США допускают вмешательство РФ в выборы
В борьбу с долгами за услуги ЖКХ включили "говорящие пирамиды позора"
В Совфеде сочли ловушкой возможное приглашение России в G7
"ЕР" приостановит членство депутата, подозревамого в убийстве жены
ВЦИОМ: 82% жителей России не любят фотографироваться
Последние материалы
В Совфеде сочли ловушкой возможное приглашение России в G7
"ЕР" приостановит членство депутата, подозревамого в убийстве жены
ВЦИОМ: 82% жителей России не любят фотографироваться
В регионах России планируют обновить школьный рацион
Роналду недоволен высокими ценами на футболистов
Необычный дом, или как парень построил экологичное жилье
Сооснователь музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
В результате взрыва на свадьбе в Афганистане погибли 80 человек
Китай не устроило решение США продать Тайваню истребители
Датские политики посчитали оскорблением перенос визита Трампа
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Астрологи назвали четыре худших знака Зодиака для выбора жены

Астрологи рассказали о знаках Зодиака представителей женского пола, с которыми будет очень сложно построить крепкую семью.

Астрологи назвали четыре худших знака Зодиака для выбора жены
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Летчик-герой Дамир Юсупов рассказал о предложении Рогозина
Общество
Кадыров рассказал об условии, на котором Чечня вошла в состав России
Общество
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии

В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...

Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Политика. Новости и аналитика
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Мир. Новости мира
Владимир Путин впервые прокомментировал митинги в Москве
Правила игры
Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"

Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд.Как будем забирать долги — и будем ли — хотя бы у основных должников?

Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Недвижимость
Нужно ли оплачивать долг за капремонт?
Православие
Преображение Господне — праздник Истины
Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 15 Владимир Губарев
Комментарии
В борьбу с долгами за услуги ЖКХ включили "говорящие пирамиды позора"
Бузова показала подписчикам сообщение от Смолова
Датские политики посчитали оскорблением перенос визита Трампа
Большинство избирателей в США допускают вмешательство РФ в выборы
Мнение народа не указ: Германия не отменит санкции против России
Андрей Суздальцев: власть на постсоветском пространстве легитимизирует Москва
Госдеп собирается продать Тайваню 66 истребителей F-16
Две квартиры Кети Топурия: темная и светлая роскошь в каждом уголке
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Волейболист Спиридонов оскорбил фигуристку Туктамышеву
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
История и современность
Уфолог Скотт Уоринг обвинил NASA в "ретушировании реальности"
Уфолог Скотт Уоринг обвинил NASA в "ретушировании реальности"
Американские астронавты опубликовали видео из космоса с НЛО
Американские астронавты опубликовали видео из космоса с НЛО
Шойгу рассказал о сложной обстановке на западной границе России
Шойгу рассказал о сложной обстановке на западной границе России
В Пентагоне разрабатывают ракеты с запрещенным ДРСМД радиусом
В Пентагоне разрабатывают ракеты с запрещенным ДРСМД радиусом
В РФ работают над созданием компактного пистолета для спецслужб
В РФ работают над созданием компактного пистолета для спецслужб
Госдеп собирается продать Тайваню 66 истребителей F-16
Госдеп собирается продать Тайваню 66 истребителей F-16
Что искал на Камчатке и за её пределами Витус Беринг?
Что искал на Камчатке и за её пределами Витус Беринг?
За что советского танкового аса Зиновия Колобанова чуть не отправили под трибунал
За что советского танкового аса Зиновия Колобанова чуть не отправили под трибунал
За что были арестованы Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Илья Яшин и другие лидеры оппозиции?
За что были арестованы Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Илья Яшин и другие лидеры оппозиции?
За какие переводы карты россиян хотят мгновенно блокировать
За какие переводы карты россиян хотят мгновенно блокировать
Фотогалереи
5 ветеранов на российских дорогах 5 Фото 5 ветеранов на российских дорогах
Как Кейт Хадсон издевается над собой 6 Фото Как Кейт Хадсон издевается над собой
Покоритель неба Ив Росси 7 Фото Покоритель неба Ив Росси
Пришельцы из Книги Бытия 6 Фото Пришельцы из Книги Бытия
Ваши фантазии за ваши деньги 5 Фото Ваши фантазии за ваши деньги
Домашнее
Эвкалиптовый душ - новая мода в социальных сетях
Остеонекроз челюсти: причины, симптомы, лечение
Японские генетики научились подбирать пол будущего ребенка
55-летняя Алена Апина заявила, что возраст для нее ничего не значит
Диетолог рассказала, кому нельзя пить яблочный сок
Случайная ошибка - основной источник мутаций рака?
В России стало больше детей с врожденными заболеваниями глаз
Врачи рассказали о полезных свойствах стручковой фасоли
Врачи рассказали о неявных признаках гастрита
Врачи рассказали о неявных признаках гастрита
В Москве выявили нелегальную клинику пластической хирургии
В Москве выявили нелегальную клинику пластической хирургии
Как быть, если любимый не зовет замуж?
Как быть, если любимый не зовет замуж?
Чем опасна сидячая работа.
Чем опасна сидячая работа.
Всегда на высоте: лайфхаки для женщин
Всегда на высоте: лайфхаки для женщин
Кокосовое масло - эликсир красоты
Кокосовое масло - эликсир красоты
Юлия Высоцкая рассказала о сыне и отношениях с супругом
Юлия Высоцкая рассказала о сыне и отношениях с супругом
Вдова Хворостовского показала фигуру в золотом купальнике
Вдова Хворостовского показала фигуру в золотом купальнике
Выбираем материал для кровли
Выбираем материал для кровли
Одеваем окна: 9 советов
Одеваем окна: 9 советов
Забавные фото
Природа - великий художник 8 Фото Природа - великий художник
Стихи Владимира Владимировича 8 Фото Стихи Владимира Владимировича
Чарующая красота бабочек 7 Фото Чарующая красота бабочек
8 знаменитых гейзеров 9 Фото 8 знаменитых гейзеров
Отмороженные макаки 7 Фото Отмороженные макаки
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ