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Раскрыта польза солёной рыбы: кому её можно есть и нельзя

Солёная рыба запрещается при заболеваниях почек и печени

1:26
Здоровье

Предлагаем узнать всё о пользе соленой рыбы для здоровья. Об этом пишет Advice. News.

Солёная рыба запрещается при заболеваниях почек и печени
Фото: flickr.com by Lars Plougmann is licensed under CC BY-SA 2.0.

Такая рыба содержит много важных витаминов и минералов. Например, витамин D, витамин B12, железо, цинк и магний.

Витамин D важен для здоровья костей, витамин B12 необходим для нормальной работы нервной системы и крови, а железо, цинк и магний необходимы для многих процессов в организме, в особенности для иммунной системы.

Даже соленая красная рыба не теряет своих вкусовых и полезных качеств. Красная рыба считается одной из самых питательных, так как содержит большое количество полезных для организма веществ: жиров с повышенной биологической активностью — Омега-3 и Омега-6.

Кому нельзя есть соленую рыбу

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, особенно с заболеваниями печени и поджелудочной железы.

Людям с заболеваниями почек следует есть соленую рыбу с осторожностью. Диетологи однозначно считают, что соленой рыбы следует избегать при заболеваниях, связанных с сердечно-сосудистой системой: гипертонии, атеросклерозе, инфаркте и инсульте. Кроме того, нельзя есть селедку беременным и кормящим женщинам, а также маленьким детям.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
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