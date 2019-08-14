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Автор Редакция рубрики "Мир"

Эксперт: Зеленскому главное - встретиться с Трампом

Мир » Бывший СССР » Украина print

Что будет теперь с Порошенко, спасет ли его Трамп? Что происходит с Зеленским и попадет ли он на кастинг в США? Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Андреем Суздальцевым

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— Андрей Иванович, на Украине вновь стремительно и непредсказуемо развиваются события. Что-то повторяется, но случается и много нового — уже давно ожидаемого и непредвиденного. Порошенко сбежал и просил помощи у США. Это же вообще что-то немыслимое! Он так злобно смеялся над Зеленским, еще когда шла его кампания, да и потом не только он, но и оставшиеся во власти чиновники просто издеваются над новым президентом.

Теперь он, как Янукович, сначала увез семью, потом сам убежал в Турцию, а оттуда просил, чтобы ему помогли. На Украине против него возбуждено уже больше десятка уголовных дел, и их число постоянно растет, сейчас Порошенко допрашивают. Зеленский еще в избирательную кампанию говорил, что вор должен сидеть в тюрьме, обещал бороться с коррупцией. Но возможно ли это?

— Это традиционно у них и постоянно происходит, повторяется. Хотя Украина в этом совсем не одинока. Мне в этом плане очень нравится Франция. Страна дикой, просто невероятной коррупции. Там нет ни одного премьер-министра, который спокойно уходит от власти, ни один из них не обходится без судебного процесса — всех судят, сажают и т. д. и т. п.

И на Украине, конечно, то же самое. Там это стало уже такой проблемой, что это практически нерешаемо без новых колоссальных потрясений. У меня была беседа с представителем американского экспертного сообщества, он предлагал какие-то обычные всем известные меры по решению вопроса коррупции на Украине. Я говорю: "То, что вы предлагаете прекрасно, но, допустим, антикоррупционный суд работать не будет". Он недоумевает: "Как? Почему?" "Да потому, что даже если получится, что туда попадут честные люди (что уже в принципе нереально), они не будут разваливать Украину, — я ему говорю. — Потому, что коррупция на Украине — это уже скелет, структура государственного устройства и всего остального".

— Это уже и костяк их экономики.

— Страна настолько нищая, что даже какой-то мелкий вопрос решить невозможно при всем желании, а уж про реальные серьезные реформы и говорить нечего. Вы думаете, что подписали реформы и все сразу побежали исполнять? Нет, конечно. Это все надо проплачивать и т. д. А куда, опять же, деньги в итоге пойдут, трудно даже представить.

Это, в принципе, проектная работа. Вы забываете, что и у вас коррупция есть серьезная, в США — то же самое, в Германии, Скандинавии, Прибалтике — везде это есть. Корупция наверху. В Грузии низовую убрали, но наверху коррупции даже больше стало. Что сделал Саакашвили? Коррупцию убрал снизу, поднял наверх.

Эта коррупция для очень узкой группы людей, там все эти идеи и витают. Так же и на Западе, там это уже давно. Когда в США кого-то ловят, сразу срок лет пятьдесят дают, потому что если попался, то уже не свой. Так и здесь везде. Но на Украине коррупция сейчас вообще глобальная — сверху до низу, люди выживают на этом.

И надо учитывать, что у Зеленского все очень сложно и непредсказуемо.

— Да, ему не позавидуешь. Зачем ему вообще это все было надо?

— Во-первых, мы забываем, и украинцы забывают о том, что-то, что с ними происходит, это все закономерно. Ведь Украина — худо-бедно все равно парламентская, а не президентская республика. И то, что Порошенко из этой парламентской республики сделал государство почти авторитарное, — это удивительная вещь.

Но как он это сделал? Он везде посадил своих людей. И сейчас эти люди упираются всеми силами, что вполне понятно. Они держатся за власть и не собираются предавать Порошенко, учитывая то, что Зеленский — все-таки президент в парламентской республике. Парламентские выборы закончились победой его партии, но она молодая, как и что там будет — еще не понятно.

Поэтому сейчас особенно огромную роль будет играть премьер-министр, это, опять же, согласно Конституции. Как ни странно, какие-то механизмы, инструменты там действуют, но это не исключает того, что борьба идет черная, потому что силовой блок остается за Порошенко. Все это больше происходит втихую, но иногда выплескивается и в публичное поле.

— Климкин там хамит и игнорирует Зеленского. А Зеленский не может его снять.

— Да, и Аваков все так же на должности сидит.

— Аваков же страшно ругался и с Порошенко.

— Да, он ругается на Порошенко. Аваков на всех ругается. И тем не менее они вместе. Кто стоит за Аваковым — вообще загадка. Порошенко прошел кастинг, когда Майдан заканчивался. Тогда такие три "богатыря" поехали в Вашингтон докладывать, сколько человек убито и т. д. В этой тройке были Тягнибок, Яценюк и Кличко. Но там оказался и четвертый — Порошенко, который за спиной у них стоял. Вот он прошел кастинг.

А Зеленский кастинг не проходил, есть большая проблема встречи в принципе. Все силы его команды сейчас прикладываются на процесс организации встречи Зеленского с Трампом. Это для него сейчас самое главное.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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