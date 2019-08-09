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Автор Редакция рубрики "Мир"

Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским

Мир » Бывший СССР » Украина print

Почему беспорядки в Москве назвали началом Майдана? Кто и за что на самом деле митинговал? Какое отношение все это имеет к киевскому Майдану и Западу? Что собираются сделать с Россией и в России бандеровцы?


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Андреем Суздальцевым

Обо всем этом и многом другом генеральному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

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— Андрей Иванович, 27 июля на несанкционированной акции в Москве было задержано более тысячи человек, примерно треть участников, заведены уголовные дела о беспорядках. Потом оппозиция провела несогласованный митинг в виде прогулки по центру, но количество участников было еще меньше. У якобы мирных демонстрантов было оружие. Призывы к протестам и другие провокационные действия продолжаются. Некоторые считают эти действия попытками Майдана, переворота, хотя есть совершенно разные версии. Ваше мнение.

— Меня смущает то, что там действительно было огромное количество украинцев, приехавших сюда. Очень много людей с Украины, которые обучены этому. Они полностью русскоязычные и т. д., что они не из России — поймешь только по паспорту.

— Иногда можно понять, что с Украины, видно по ним.

— Нет, далеко не всегда. Только когда их брали, обнаружили, что чуть ли не каждый четвертый был с Украины, с украинским паспортом, с билетами даже, то есть они специально приехали конкретно на эти мероприятия. Слово "майдан" там звучит не просто так. Это намерение раскачать лодку, внешний заказ здесь явно прослеживается. Там есть своего рода сакральная цель: Путин должен уйти…

— У украинцев?

— Да, у Украины и у Запада тоже. Они воспринимают Путина в совершенно дьявольском понимании, а будущее им рисуется в такой редакции, что если Путин уходит, то все меняется: Россия рушится, и сразу все прекрасно. Начинаем делить, пилить, разделывать подчистую и т. д. У них такой взгляд на эти вещи, давняя мечта. А особенно наши соседи теперь стараются. Их тоже понять можно, ведь распался Советский Союз, они что-то получили от этого Союза, но оно уже кончается.

— Все распилили, проели, пропили, продали, сожгли…

— Да. Значит, надо Россию пилить дальше. А мы же не понимаем этого, глупые мы такие. Надо же Россию делить, это уже не просто разговоры "отдайте Кубань"…

— Хотя мы то к ним и не лезем, а Запад там делает что хочет. Но при этом они говорят: "Оставьте нас в покое, Россия мешает нам жить хорошо".

— Но газ дайте, да еще бесплатно. Ведь как говорила Зурабишвили, когда возник конфликт с Грузией: "Россия — агрессор, оккупант, но туристы российские должны быть". Так же говорит Украина: "Россия — агрессор, оккупант, но газ дайте, и подешевле, ведь мы — соседи и братские народы, поэтому как агрессор и оккупант должны дать дешевый газ". Вот такие там понятия…

— Мы очень милостивые к ним, на самом деле у нас достаточно рычагов влияния.

— Да, но наши власти практически ничего не делают. А они же на самом деле не просто над нами смеются, эти люди готовы идти до Камчатки и по пути нашими детьми колодцы забивать, как бандеровцы настоящие. А мы что-то только уговариваем, успокаиваем и т. д. Это страшнее фашистов, а мы их по головке гладим.

— Ну тут же всех арестовали, посадили.

— А на Западе это сразу подается, что Россия совершила страшное, она забрала у этих бандеровцев их родное право убивать и резать русских.

— В открытую они же не говорят, что хотят убивать и резать русских. Они говорят, что Россия отобрала Крым, оккупировала Донбасс.

— Они по-разному говорят, но все равно все ясно. У меня была встреча с представителем очень видной верхушки украинского эстетного сообщества в прошлом ноябре в одном большом южном городе зарубежном. Я им сказал так: "Представьте такую ситуацию, что мы уходим мы из Крыма. И что дальше?"

Они замерли: "Как это, уходите?" — "Уходим, говорю, решили, уходим. Крымский мост взорвали, вывезли все из Севастополя, флот перевели в Новороссийск, уходим. Что будете делать?" — "Мы зайдем в Крым". Я говорю: "Как вы зайдете в Крым?" — "Все будет прекрасно". — "Как прекрасно, если Крым набит мужиками, которые прошли войну, в армии служили и т. д. и т. п. Вы понимаете, что это будет мгновенная гражданская война?" — "Ну, тогда мы им дадим чемодан и отправим в Россию".

"Привет вам, ребятки! Эти люди живут там двести с лишним лет, там их церкви, их кладбища с могилами многих поколений, там их виноградники, там их дома. И сейчас они все это бросили, вам отдали и побежали? Они будут воевать". И вот тут проявилось: "Будем всех их там резать".

Так вы и объясните миру, что вам не только Крым нужен, вам нужно два с половиной миллиона русских просто вырезать и утопить в Черном море. Что вы дурака валяете, вы же прекрасно понимаете, что даже если там не было бы России, они вас просто не пустят. Это их земля, к которой вы не имеете никакого отношения. Значит, надо будет их уничтожать, бомбить города, убивать женщин, детей. Чем заниматься этой ерундой, вы четко объясните. Ведь вас ненавидят, что вы навязываетесь. Так и с Донбассом. И везде.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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