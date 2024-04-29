5 упражнений, которые помогут предотвратить образование тромбов во время перелета

Упражнения, которые помогут от отеков во время перелета на самоелет

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Идеальное упражнение для предотвращения образования тромбов — это стоять и ходить. Но пространство является ограничивающим фактором, особенно при путешествии на самолете — иногда невозможно добраться до прохода. К счастью, несколько полезных движений можно выполнять, сидя в самолете и у прохода, если на вашем рейсе есть такая возможность.

Фото: airliners.net by Ken Iwelumo is licensed under public domain

Все эти упражнения и растяжки улучшают кровообращение в ваших нижних конечностях (включая лодыжки, икры, подколенные сухожилия и квадрицепсы) и сводят к минимуму риск образования тромбов.

1. Вращение лодыжками.

Сядьте, прислонившись спиной к сиденью и поставив ступни на пол.

Убедитесь, что ваши колени согнуты под углом 90 градусов, а верхняя часть тела находится в вертикальном положении.

Оторвите пятки от земли, сохраняя контакт пальцев ног с полом.

Опустите пятки обратно на пол, одновременно поднимая носки к потолку.

Повторите 20 раз.

2. Марш-броски сидя.

Сядьте прямо, чтобы не опираться на спинку сиденья. Старайтесь сидеть на краешке стула, если позволяет пространство.

Поставьте обе ступни ровно на пол, согнув колени под углом 90 градусов.

Поднимите одно колено примерно на 5 — 6 см, удерживая другую ногу в контакте с полом, имитируя маршировку. (Задействуйте мышцы туловища, чтобы поясница не сгибалась.)

Медленно опустите поднятое колено обратно на пол в исходное положение.

Повторите то же движение другой ногой.

Выполняйте это упражнение от 10 до 20 раз каждой ногой.

3. Растяжка грушевидной мышцы.

Сядьте на край сиденья, поставив обе ступни на пол. Следите за тем, чтобы спина была прямой.

Перекиньте правое колено через левое так, чтобы правая лодыжка находилась рядом с левым коленом и была направлена в сторону.

Правой рукой слегка надавите вниз на правое колено.

Если вам нужно больше размяться, слегка наклоняйтесь вперед, пока не почувствуете растяжку за правым бедром.

Задержитесь в этом положении на 30 секунд.

Верните правую ногу в исходное положение и повторите с левой ногой.

4. Растяжка сгибателей бедра и икр.

Встаньте так, чтобы ноги были на ширине бедер.

Примите укороченное положение в выпаде, вытянув левую ногу вперед.

Подумайте о том, чтобы удлинить переднюю часть правого бедра, подавшись бедрами вперед и удерживая туловище вертикально. Вы должны начать ощущать растяжение передней части правого бедра.

Выполняйте растяжку икроножной мышцы, упираясь правой пяткой в землю, которую вы должны ощущать не только бедром, но и правой икроножной мышцей.

Задержитесь в этом положении на 30 секунд.

Отпустите и поменяйте ноги. Повторите с другой стороны.

5. Растяжка подколенного сухожилия сидя.

Сядьте так, чтобы бедра касались края сиденья. Полностью вытяните одну ногу перед собой, поставьте пятку на пол, а пальцы ног направлены вверх.

Держите грудь высоко, а позвоночник вытянутым и медленно наклоняйтесь вперед, сгибая бедра. Вы должны почувствовать растяжение задней поверхности бедра.

Выполняйте растяжку в течение 20 — 30 секунд.

Медленно вернитесь в вертикальное положение и повернитесь на другой бок. Повторите 2 — 4 раза с каждой стороны.