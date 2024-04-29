Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые выяснили, что собаки любят смотреть телевизор
На Netflix вышел британский сериал "Оленёнок" о сталкерше, преследующей бармена
Солёная рыба запрещается при заболеваниях почек и печени
Филипп Киркоров раскрыл свою роль в карьере Владимира Зеленского на российском ТВ
3 бюджетных способы обновить интерьер в кухне
Лайфхаки для педикюра, которые приходятся кстати, когда нет желания идти в салон
На рост растений значительно влияет зола
Шаурма с курицей и картошкой: полноценный обед или ужин в лаваше
В Турции заявили, что сделки с Россией помогли избежать энергетического кризиса
5 упражнений, которые помогут предотвратить образование тромбов во время перелета

Упражнения, которые помогут от отеков во время перелета на самоелет

3:45
Спорт

Идеальное упражнение для предотвращения образования тромбов — это стоять и ходить. Но пространство является ограничивающим фактором, особенно при путешествии на самолете — иногда невозможно добраться до прохода. К счастью, несколько полезных движений можно выполнять, сидя в самолете и у прохода, если на вашем рейсе есть такая возможность.

Упражнения, которые помогут от отеков во время перелета на самоелет
Фото: airliners.net by Ken Iwelumo is licensed under public domain

Все эти упражнения и растяжки улучшают кровообращение в ваших нижних конечностях (включая лодыжки, икры, подколенные сухожилия и квадрицепсы) и сводят к минимуму риск образования тромбов.

1. Вращение лодыжками.

  • Сядьте, прислонившись спиной к сиденью и поставив ступни на пол.
  • Убедитесь, что ваши колени согнуты под углом 90 градусов, а верхняя часть тела находится в вертикальном положении.
  • Оторвите пятки от земли, сохраняя контакт пальцев ног с полом.
  • Опустите пятки обратно на пол, одновременно поднимая носки к потолку.
    Повторите 20 раз.

2. Марш-броски сидя.

  • Сядьте прямо, чтобы не опираться на спинку сиденья. Старайтесь сидеть на краешке стула, если позволяет пространство.
  • Поставьте обе ступни ровно на пол, согнув колени под углом 90 градусов.
  • Поднимите одно колено примерно на 5 — 6 см, удерживая другую ногу в контакте с полом, имитируя маршировку. (Задействуйте мышцы туловища, чтобы поясница не сгибалась.)
  • Медленно опустите поднятое колено обратно на пол в исходное положение.
  • Повторите то же движение другой ногой.
  • Выполняйте это упражнение от 10 до 20 раз каждой ногой.

3. Растяжка грушевидной мышцы.

  • Сядьте на край сиденья, поставив обе ступни на пол. Следите за тем, чтобы спина была прямой.
  • Перекиньте правое колено через левое так, чтобы правая лодыжка находилась рядом с левым коленом и была направлена в сторону.
  • Правой рукой слегка надавите вниз на правое колено.
  • Если вам нужно больше размяться, слегка наклоняйтесь вперед, пока не почувствуете растяжку за правым бедром.
  • Задержитесь в этом положении на 30 секунд.
  • Верните правую ногу в исходное положение и повторите с левой ногой.

4. Растяжка сгибателей бедра и икр.

  • Встаньте так, чтобы ноги были на ширине бедер.
  • Примите укороченное положение в выпаде, вытянув левую ногу вперед.
  • Подумайте о том, чтобы удлинить переднюю часть правого бедра, подавшись бедрами вперед и удерживая туловище вертикально. Вы должны начать ощущать растяжение передней части правого бедра.
  • Выполняйте растяжку икроножной мышцы, упираясь правой пяткой в землю, которую вы должны ощущать не только бедром, но и правой икроножной мышцей.
  • Задержитесь в этом положении на 30 секунд.
  • Отпустите и поменяйте ноги. Повторите с другой стороны.

5. Растяжка подколенного сухожилия сидя.

  • Сядьте так, чтобы бедра касались края сиденья. Полностью вытяните одну ногу перед собой, поставьте пятку на пол, а пальцы ног направлены вверх.
  • Держите грудь высоко, а позвоночник вытянутым и медленно наклоняйтесь вперед, сгибая бедра. Вы должны почувствовать растяжение задней поверхности бедра.
  • Выполняйте растяжку в течение 20 — 30 секунд.
  • Медленно вернитесь в вертикальное положение и повернитесь на другой бок. Повторите 2 — 4 раза с каждой стороны.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов

В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.

Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Последние материалы
На Netflix вышел британский сериал "Оленёнок" о сталкерше, преследующей бармена
Солёная рыба запрещается при заболеваниях почек и печени
Упражнения, которые помогут от отеков во время перелета на самоелет
Филипп Киркоров раскрыл свою роль в карьере Владимира Зеленского на российском ТВ
3 бюджетных способы обновить интерьер в кухне
Лайфхаки для педикюра, которые приходятся кстати, когда нет желания идти в салон
На рост растений значительно влияет зола
Шаурма с курицей и картошкой: полноценный обед или ужин в лаваше
В Турции заявили, что сделки с Россией помогли избежать энергетического кризиса
Будущее страхования: 5 услуг, на которые стоит обратить внимание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников