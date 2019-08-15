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Автор Редакция рубрики "Мир"

Андрей Суздальцев: власть на постсоветском пространстве легитимизирует Москва

Мир » Бывший СССР » Украина print

Кто подставил Зеленского? Почему после более 100 дней на высшем посту он совершенно ничего еще не начал делать? Почему теперь власть на всем постсоветском пространстве чаще проходит кастинг в Вашингтоне, но легитимизирует ее до сих пор Москва? Закончится ли когда-нибудь в украинской власти мышиная возня?


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Андреем Суздальцевым

Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Читайте начало интервью:

Пожары в Сибири: кто виноват и что делать

Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским

Андрей Суздальцев: Москва не станет жертвой "профессионального протеста"

Эксперт: Зеленскому главное — встретиться с Трампом

— Андрей Иванович, на Украине, конечно, уже давно ужасная ситуация во всем, но теперь она еще резко ухудшается и усложняется. А Зеленский как политик вообще никакой, у него опыта во власти совершенно нет, просто как котенок какой-то. Как вы считаете?

— Нет, не котенок, да это и не главное. Надо учитывать прежде всего то, что Украина находится под внешним управлением. А вот на смотрины-то он еще представлен не был. Это все-таки другая страна, даже в рамках Советского Союза отличалась. Зеленский делал в последнее время огромное дело. Он все эти четыре года, когда всем было жутко тяжело, разваливалась экономика и т. п., все это высмеивал с экрана.

— Да, он в шоу выступал.

— Он, в принципе, работал на Порошенко. Издеваясь над Порошенко, он демонстрировал, что демократия там есть. Теперь его избрали.

— Одно дело высмеивать и критиковать, какие-то шоу устраивать, а другое дело заниматься реальной политикой и экономикой.

— Тем не менее общество ждет от него такого подвига. Общество ждет чуда. Мы — разные. Это надо понимать, это зрелость общества, зрелость политического класса. Вот там сейчас популярны и пришли к власти клоуны такого рода. Кстати, вся его команда из клоунов тоже, все из этого "Квартала-95", вот это уровень как раз этого варианта. А Порошенко сбежал и обратился за помощью. Конечно, понятно, что его сейчас будут прессовать. А что он понимает-то?

— А почему он в США обращается за помощью?

— Он кастинг в метрополии прошел. Американский посол в Киеве занимается кадровыми проблемами на Украине, он решает эти проблемы, кого назначать и т. д. Вот и последняя широко известная ситуация по поводу Андрея Богдана, которого хотели отставить, он вроде бы как уже написал заявление об уходе, а потом оказалось, что не ушел.

Тут же везде оказались американцы вклинившиеся, потому что они хотели другого товарища, такого же колуна, который больше их устраивал. Потом он обратился к ним и в результате все-таки кастинг прошел — помогайте. Но с другой стороны, а что так паниковать-то? Портнов — выходец из команды еще Януковича, который мгновенно вернулся после победы Зеленского на Украину.

Это же как раз он и штампует эти уголовные дела, эти судебные разбирательства. На самом деле можно сказать, что там какой-то критической массы проблем для Порошенко еще нет. Вот если бы Зеленский занялся этим и прокуратура занялась, тогда было бы действительно очень серьезно и интересно. Но Зеленский этим не занимается.

— Он так перед Порошенко перестраховывается на всякий случай либо пытается какие-то очки себе набрать?

— Зеленский, конечно, пытается очки набрать и пытается продемонстрировать, что может повернуть на Восток. Уже давно и много говорят, что он пойдет на какие-то соглашения с Москвой. Но это все тоже внутриполитическая борьба, которая курируется Вашингтоном. А для Вашингтона это уже не проблема, потому что евроатлантический курс согласован.

Курс на Атлантику, на США, НАТО и Европу, проложен, отсюда Украина никуда не вырвется. Поэтому для США все, что там происходит, — просто мышиная возня, борьба между своими хорошими ребятами с еще более хорошими ребятами на самом деле — и не более того. Поэтому я думаю, что все это немного утрясется.

— Прошло уже более 100 дней президентства Зеленского. Все-таки уже приличный промежуток времени. Но он же еще даже не начал ничего делать, кроме действительно какой-то возни-борьбы с оппонентами. Получается, что все его обещания, в том числе остановить войну, наладить экономику…

— "Мы начинаем КВН…"

— Он только предложил изменить минский формат, но это тоже просто заявление, и не понятно, зачем это вообще нужно.

— Американцы сразу отказались и совершенно правильно отказались. И наш МИД это не поддерживает. Мы разговаривали с Францией и Германией. Для чего нам сажать за стол еще Англию и США? Это будет судебный процесс над Россией просто-напросто. Но этого никто и не собирается делать.

Отсюда, кстати, звонки Зеленского в Минск, а Лукашенко такое в радость, он всеми силами пытается быть посредником. Для него политически очень важно оказаться в какой-то гуще событий, что-то делать, как-то участвовать в международных делах. А для Зеленского это демонстрация того, что он ищет какие-то подходы к Москве и т. д.

То есть это для всех просто игра. Но Зеленскому действительно сложно в плане геополитики. И еще смотрите, какая интересная вещь. Ведь действительно до сегодняшнего дня власть на постсоветском пространстве утверждает, легитимизирует Москва. Даже там, где, казалось бы, никакого нашего мнения нет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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