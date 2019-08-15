Андрей Суздальцев: власть на постсоветском пространстве легитимизирует Москва

Кто подставил Зеленского? Почему после более 100 дней на высшем посту он совершенно ничего еще не начал делать? Почему теперь власть на всем постсоветском пространстве чаще проходит кастинг в Вашингтоне, но легитимизирует ее до сих пор Москва? Закончится ли когда-нибудь в украинской власти мышиная возня?
Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
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— Андрей Иванович, на Украине, конечно, уже давно ужасная ситуация во всем, но теперь она еще резко ухудшается и усложняется. А Зеленский как политик вообще никакой, у него опыта во власти совершенно нет, просто как котенок какой-то. Как вы считаете?
— Нет, не котенок, да это и не главное. Надо учитывать прежде всего то, что Украина находится под внешним управлением. А вот на смотрины-то он еще представлен не был. Это все-таки другая страна, даже в рамках Советского Союза отличалась. Зеленский делал в последнее время огромное дело. Он все эти четыре года, когда всем было жутко тяжело, разваливалась экономика и т. п., все это высмеивал с экрана.
— Да, он в шоу выступал.
— Он, в принципе, работал на Порошенко. Издеваясь над Порошенко, он демонстрировал, что демократия там есть. Теперь его избрали.
— Одно дело высмеивать и критиковать, какие-то шоу устраивать, а другое дело заниматься реальной политикой и экономикой.
— Тем не менее общество ждет от него такого подвига. Общество ждет чуда. Мы — разные. Это надо понимать, это зрелость общества, зрелость политического класса. Вот там сейчас популярны и пришли к власти клоуны такого рода. Кстати, вся его команда из клоунов тоже, все из этого "Квартала-95", вот это уровень как раз этого варианта. А Порошенко сбежал и обратился за помощью. Конечно, понятно, что его сейчас будут прессовать. А что он понимает-то?
— А почему он в США обращается за помощью?
— Он кастинг в метрополии прошел. Американский посол в Киеве занимается кадровыми проблемами на Украине, он решает эти проблемы, кого назначать и т. д. Вот и последняя широко известная ситуация по поводу Андрея Богдана, которого хотели отставить, он вроде бы как уже написал заявление об уходе, а потом оказалось, что не ушел.
Тут же везде оказались американцы вклинившиеся, потому что они хотели другого товарища, такого же колуна, который больше их устраивал. Потом он обратился к ним и в результате все-таки кастинг прошел — помогайте. Но с другой стороны, а что так паниковать-то? Портнов — выходец из команды еще Януковича, который мгновенно вернулся после победы Зеленского на Украину.
Это же как раз он и штампует эти уголовные дела, эти судебные разбирательства. На самом деле можно сказать, что там какой-то критической массы проблем для Порошенко еще нет. Вот если бы Зеленский занялся этим и прокуратура занялась, тогда было бы действительно очень серьезно и интересно. Но Зеленский этим не занимается.
— Он так перед Порошенко перестраховывается на всякий случай либо пытается какие-то очки себе набрать?
— Зеленский, конечно, пытается очки набрать и пытается продемонстрировать, что может повернуть на Восток. Уже давно и много говорят, что он пойдет на какие-то соглашения с Москвой. Но это все тоже внутриполитическая борьба, которая курируется Вашингтоном. А для Вашингтона это уже не проблема, потому что евроатлантический курс согласован.
Курс на Атлантику, на США, НАТО и Европу, проложен, отсюда Украина никуда не вырвется. Поэтому для США все, что там происходит, — просто мышиная возня, борьба между своими хорошими ребятами с еще более хорошими ребятами на самом деле — и не более того. Поэтому я думаю, что все это немного утрясется.
— Прошло уже более 100 дней президентства Зеленского. Все-таки уже приличный промежуток времени. Но он же еще даже не начал ничего делать, кроме действительно какой-то возни-борьбы с оппонентами. Получается, что все его обещания, в том числе остановить войну, наладить экономику…
— "Мы начинаем КВН…"
— Он только предложил изменить минский формат, но это тоже просто заявление, и не понятно, зачем это вообще нужно.
— Американцы сразу отказались и совершенно правильно отказались. И наш МИД это не поддерживает. Мы разговаривали с Францией и Германией. Для чего нам сажать за стол еще Англию и США? Это будет судебный процесс над Россией просто-напросто. Но этого никто и не собирается делать.
Отсюда, кстати, звонки Зеленского в Минск, а Лукашенко такое в радость, он всеми силами пытается быть посредником. Для него политически очень важно оказаться в какой-то гуще событий, что-то делать, как-то участвовать в международных делах. А для Зеленского это демонстрация того, что он ищет какие-то подходы к Москве и т. д.
То есть это для всех просто игра. Но Зеленскому действительно сложно в плане геополитики. И еще смотрите, какая интересная вещь. Ведь действительно до сегодняшнего дня власть на постсоветском пространстве утверждает, легитимизирует Москва. Даже там, где, казалось бы, никакого нашего мнения нет.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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