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Автор Редакция рубрики "Мир"

Политолог: лидеры постсоветских республик мечутся между Россией и США

Мир » Бывший СССР print

Лидеры якобы независимых постсоветских республик мечутся между Россией и США. Пытаются торговаться, но от этого только проигрывают. Что им является в страшных снах и наяву? Почему Зеленский, прежде чем предстать пред очи заморской метрополии, отзвонился Путину? Кому и зачем была нужна керченская провокация? Американские стратеги послали украинцев на убой, но те остались живыми. Поэтому запланированный вселенский вой не состоялся.


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Андреем Суздальцевым

Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Читайте начало интервью:

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Эксперт: Зеленскому главное — встретиться с Трампом

Андрей Суздальцев: власть на постсоветском пространстве легитимизирует Москва

— Андрей Иванович, российские власти говорят, что мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран. И это действительно так. Но какое-то влияние мы сохраняем хотя бы на постсоветском пространстве?

— Вот смотрите, как интересно получается. Ведь на самом деле и сейчас власть на этом пространстве фактически утверждает Москва. Даже там, где вроде бы никакого нашего влияния нет. Вспомните, что произошло в Молдавии. Раз! Заголосовали вдруг, как надо, и Плахотнюк — чемоданы в руки и в Лондон. И это ведь не первый случай.

Напоминаю ситуацию, как получилось в 2010 году в Бишкеке. Тогда великий товарищ, который, по некоторым данным, теперь получил белорусский паспорт, глава ветки наркотрафика Курман Бакиев прославился еще и тем, что торговался с Россией и США по поводу двух баз — в Канте и Манасе.

Он бегал туда, к американцам, и говорил: "Мало, русские больше дадут". — "Ну возьми". Бежит к русским: "Вот американцы добавили". — "Ну, тогда вот, получи еще". Несколько раз так сделал, пока наш тогдашний президент Медведев не созвонился с американцами: "Ну сколько он еще бегать-то будет?" А те говорят: "Мы тоже от него устали".

Личного влияния Бакиеву хватило только добежать до Казахстана, а потом перебраться в Белоруссию. Вы не представляете, как на некоторых президентов это подействовало на постсоветском пространстве. Можете представить себе такое соглашение Вашингтон — Брюссель — Москва в отношении Белоруссии или кого-то еще? Это же ужас для них, они очень таких вещей боятся.

В Киргизии избрали нового президента. Хотя на самом деле тогда по факту не избрали, а решили назначить местные элиты (очень расколотые, практически бандитские в то время еще) Розу Отумбаеву, которая вообще даже клана не имеет, тихая умная женщина западного образования, и Москва ее прекрасно знала. Вот они выбрали ее. Ей тут же позвонил Путин — и все нормально. Звонком Путина она была легитимизирована.

И, в общем-то, это касается всех, как бы они к нам ни относились. Казалось бы, Украина вся на Западе. Так и сейчас готовится визит президента к Трампу, потому что нужна легитимизация. Но как же без Путина? Тоже не получается. И в итоге Зеленский же сам позвонил Путину. И не говорил, как он обещал, что первый разговор с Путиным начнет словами: "Спасибо, что вернули нам Крым и Донбасс". Ему уже сам звонок был важен.

То есть невозможно жить на постсоветском пространстве, не имея какого-то отношения, каких-то взаимосвязей с Москвой. Просто невозможно, поэтому и звонки, и контакты с другими — авось через Лукашенко что-то получится, еще что-то как-то получится. Ему очень сложно на самом деле, у него реально власти почти и нет. Он там может снимать местных начальников, демонстрировать себя, играть спектакль, да и то не всегда. Ни власти, ни авторитета у него нет.

На самом деле он не глупый человек, и там же еще есть Коломойский. Это, конечно, прекрасный ум. Такой продуманный человек, поэтому его, конечно, не устраивает, что американцы за ним настоящую охоту ведут. В общем, я думаю, что здесь влияние Коломойского нельзя и преуменьшать, нельзя и преувеличивать, но он оттеняет. И половина администрации президента Зеленского — люди Коломойского, который, конечно, имеет контакты.

— То есть там половина люди Коломойского, а половина из "95-го квартала"?

— Да, в основе это так. Что они натворят, пока пытаются наворотить, пока совсем не понятно. Поэтому Порошенко тут, как ни странно, выступает теперь в роли такого стабилизатора. Конечно, Порошенко хитро действовал и при власти. Обратите внимание, что он никогда не оскорблял президента Путина.

Он оскорблял Россию, ругался на Россию, издевался и т. д., но никогда не касался личности Путина. И они были в контакте, они перезванивались, общались. Перелом случился 25 ноября пошлого года, когда в Керчи Украина устроила провокацию, 24 боевика и т. д. И Порошенко сразу бросился звонить в Кремль.

По плану их должны были убить. Потому что был уже полностью готов второй пакет американских санкций в отношении нашего государственного долга, полетов "Аэрофлота" и других вещей, усложнивших бы некоторым образом нам жизнь. Поэтому нужен был только предлог, чтобы была вспышка. И они пришли на шаландах, набитых оружием, снаряд в стволе был.

— Говорили, что многие моряки уходили из флота, потому что не хотели туда идти. Они с большим трудом смогли набрать этих сумасшедших.

— Конечно, если хотя бы один погиб, Украина стояла бы на дыбах, кричала бы, что это наша территория, хотя это Россия. Но Запад, конечно, поддержал бы Украину, трубил бы об этом и ввел бы новые санкции. Обострение случилось бы очень серьезное. Но Порошенко имел бы огромный шанс на переизбрание. А когда их просто элементарно забрали, это было унизительно.

Только на один месяц ввела военное положение Рада. Порошенко тогда уже кинулся, пытался договориться, чтобы хотя бы отдали их, вернули. Вы не представляете, какая была свистопляска по всем возможным каналам, там чуть ли не через родственников давили на Москву: "Отдайте, отдайте". Нужно было отдать до конца марта, когда выборы начинаются, чтобы Порошенко поддержать. Не отдали, потому что все всё это прекрасно понимали. 

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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