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Как быстро получить багаж в аэропорту: эффективные советы от сотрудника аэропорта

Сотрудник аэропорта рассказал, как быстро получать багаж после прилёта

1:25
Туризм

Томас Ло Скиуто, сотрудник аэропорта, поделился в американских СМИ рекомендациями для путешественников о том, как ускорить получение своего багажа по прибытии. Он предложил несколько действенных методов для быстрой выдачи вещей.

Сотрудник аэропорта рассказал, как быстро получать багаж после прилёта
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

Первый метод заключается в поздней регистрации на рейс. Поскольку багаж загружают в последнюю очередь, он окажется в начале очереди на выгрузку и, соответственно, первым появится на ленте. Однако этот способ не дает абсолютной гарантии. Альтернативный вариант — сдать багаж непосредственно у ворот перед посадкой (gate check), что может потребовать дополнительной платы.

Дополнительный совет — просить наклейку "хрупкое" на чемоданы, что может изменить порядок их загрузки и ускорить выдачу. В российских аэропортах есть вероятность, что такой багаж обработают последним, когда основная масса уже будет выдана.

Помимо этого, путешественникам напоминают о необходимости удалять старые бирки с багажа для избежания его ошибочной отправки, а также о важности легкого узнавания собственных сумок, чтобы предотвратить путаницу с похожими на ленте.

Эти рекомендации могут значительно облегчить процесс получения багажа, хотя следует помнить, что эффективность советов может варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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