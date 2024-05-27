Почему после тренировки необходимо закрывать углеводное окно?

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Некоторые люди после тренировки сразу бегут закрывать углеводное окно. Для чего это нужно?

Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Термин "углеводное окно" в спортивной рутине обычного человека, только осложнил жизнь. Теперь люди после занятий сразу бегут есть, потому что если они этого не сделают, то якобы не смогут похудеть и нарастить мышцы.

Во время тренировки люди тратят именно углеводы, получить же их можно из любой пищи. Есть простые и сложные углеводы, которые различаются только быстротой усвояемости.

Так, простые углеводы усваиваются быстро и дают энергию почти сразу. "Быструю" энергию можно получить, например из: выпечки, газировки, конфет, белого риса. Сложные углеводы усваиваются дольше и дают более стабильный поток энергии. Такая энергия получается из: отрубей, бурого и черного риса и большинства овощей. Они дают больше энергии и не ведут к вечным перекусам.

Углеводное окно — это промежуток времени после силовой тренировки, примерно 30-40 минут, в течении которого, организм лучше всего усваивает нутриенты, из которых и будет браться энергия для всех процессов организма, сообщает "КП Спорт".

Однако углеводное окно нужно закрывать только если вы профессиональный спортсмен или у вас несколько интенсивных тренировок в день. В других случаях сразу после тренировки бежать есть не стоит, лучше через некоторое время перекусить без страха потерять мышцы.