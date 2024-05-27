"Меня похитил серийный маньяк!": Светлана Светикова раскрыла шокирующие подробности своей юности

Светлана Светикова в интервью на YouTube-шоу Лауры Джугелии вспомнила, как в юности стала жертвой похищения.
Водитель такси, которым она воспользовалась, оказался серийным маньяком и увез её к себе. Светикова начала разговаривать с похитителем, и в результате он отпустил её. Актриса рассказала, что в тот момент ей было всего 18 лет.
Светикова известна своей ролью цыганки Эсмеральды в мюзикле "Нотр-Дам де Пари", которая принесла ей широкую популярность. До этого она участвовала в проекте "Фабрика звезд", где также проявила свои таланты в пении и танцах.
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