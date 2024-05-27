Временный полис ОМС: как выбрать страховую компанию и получить документ за минимальное время

Зачем нужен временный полис ОМС и как его оформить?

1:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

Во время процесса оформления основного документа выдаётся временный полис обязательного медицинского страхования (ОМС), который обеспечивает доступ к таким же медицинским услугам. Для получения временного полиса необходимо начать с выбора страховой компании из списка на сайте Федерального фонда ОМС.

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Затем следует посетить офис выбранной страховой компании, предоставив российский паспорт и, если имеется, СНИЛС. В офисе потребуется заполнить заявительную форму, после чего сотрудник компании оформит соответствующие документы и выдаст временный полис. На временном полисе будет указана дата следующего визита для получения основного документа.

Согласно информации Федерального фонда ОМС, замена временного полиса на постоянный происходит в течение месяца с момента подачи заявления. Согласно порталу Госуслуг, временный полис действителен до 45 рабочих дней.