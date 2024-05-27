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Улучшите тонус кожи: сухое отшелушивание для борьбы с целлюлитом и стимуляции кровообращения

Сухое отшелушивание для борьбы с целлюлитом: трехэтапное руководство

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Целлюлит чаще всего беспокоит женщин, проявляясь в виде ямочек, особенно на бедрах, животе и ягодицах. Гормональный фон, генетика, вес и тонус мышц все это играет роль в его формировании. Существует множество способов борьбы с целлюлитом, но стоит помнить, что их эффективность может различаться. Если вы стремитесь постепенно улучшить состояние кожи, то сухое отшелушивание - ваш выбор. Вот несколько советов от femina.in по проведению этой процедуры

Сухое отшелушивание для борьбы с целлюлитом: трехэтапное руководство
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Выберите сухую чистку

Сухое отшелушивание эффективнее, чем влажное, потому что оно стимулирует кровообращение и поддерживает температуру тела выше. Это способствует выработке коллагена, который важен для упругости и тонуса кожи, а также для уменьшения жировых отложений. Завершите процесс прохладным душем, чтобы еще больше улучшить кровообращение.

Пользуйтесь правильной щеткой

Для процедуры выбирайте щетку с жесткими щетинами, чтобы отшелушить кожу и улучшить кровообращение. Обратите внимание на материал - предпочтительнее натуральные волокна, и убедитесь, что щетина подходит для вашей кожи.

Будьте осторожны

Отшелушивание удаляет омертвевшие клетки, придавая коже мягкость и сияние. Начните с ног и двигайтесь вверх. Делайте круговые движения, но будьте осторожны, избегайте слишком сильного давления, чтобы не повредить кожу. Проводите процедуру сухого отшелушивания один или два раза в неделю.

Борьба с целлюлитом - это постоянный процесс, но с усилиями и правильным подходом вы можете достичь заметных результатов.

Как делать массаж сухой щеткой от антицеллюлитный? Техника и противопоказания
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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