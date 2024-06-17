Хрустящие лимонные батончики: готовим полезный перекус

Лимонные батончики: без глютена и молочных продуктов

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти лимонные батончики без глютена и молочных продуктов отлично подходят в качестве закуски, но вы также можете подавать их на десерт.

Фото: Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

5 яиц

1 яичный желток

1 стакан мелкой миндальной муки

1/2 стакана свежевыжатого лимонного сока

1/2 стакана мёда

1/4 стакана растопленного кокосового масла

1/4 стакана кокосового сахара

4 столовые ложки кокосовой муки

Соль

1/4 чайной ложки миндального экстракта

Цедра 1 лимона

Приготовление