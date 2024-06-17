Хрустящие лимонные батончики: готовим полезный перекус

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Лимонные батончики: без глютена и молочных продуктов

1:23
Еда

Эти лимонные батончики без глютена и молочных продуктов отлично подходят в качестве закуски, но вы также можете подавать их на десерт.

Лимонные батончики: без глютена и молочных продуктов
Фото: Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

  • 5 яиц
  • 1 яичный желток
  • 1 стакан мелкой миндальной муки
  • 1/2 стакана свежевыжатого лимонного сока
  • 1/2 стакана мёда
  • 1/4 стакана растопленного кокосового масла
  • 1/4 стакана кокосового сахара
  • 4 столовые ложки кокосовой муки
  • Соль
  • 1/4 чайной ложки миндального экстракта
  • Цедра 1 лимона

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 160 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой.
  2. Смешайте в миске кокосовое масло, кокосовый сахар, 1 яйцо и миндальный экстракт.
  3. В ту же миску добавьте миндальную муку, кокосовую муку и соль. Перемешайте.
  4. Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте 10 минут.
  5. Для начинки смешайте цедру лимона, лимонный сок, мёд, 4 яйца, яичный желток и кокосовую муку.
  6. Вылейте начинку на корж. Выпекайте 18–25 минут.
  7. Дайте остыть, затем поставьте в холодильник минимум на 4 часа. Разрежьте на 12 батончиков.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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