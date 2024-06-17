Хрустящие лимонные батончики: готовим полезный перекус
Лимонные батончики: без глютена и молочных продуктов
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Эти лимонные батончики без глютена и молочных продуктов отлично подходят в качестве закуски, но вы также можете подавать их на десерт.
Фото: Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0
Ингредиенты
- 5 яиц
- 1 яичный желток
- 1 стакан мелкой миндальной муки
- 1/2 стакана свежевыжатого лимонного сока
- 1/2 стакана мёда
- 1/4 стакана растопленного кокосового масла
- 1/4 стакана кокосового сахара
- 4 столовые ложки кокосовой муки
- Соль
- 1/4 чайной ложки миндального экстракта
- Цедра 1 лимона
Приготовление
- Разогрейте духовку до 160 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой.
- Смешайте в миске кокосовое масло, кокосовый сахар, 1 яйцо и миндальный экстракт.
- В ту же миску добавьте миндальную муку, кокосовую муку и соль. Перемешайте.
- Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте 10 минут.
- Для начинки смешайте цедру лимона, лимонный сок, мёд, 4 яйца, яичный желток и кокосовую муку.
- Вылейте начинку на корж. Выпекайте 18–25 минут.
- Дайте остыть, затем поставьте в холодильник минимум на 4 часа. Разрежьте на 12 батончиков.
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