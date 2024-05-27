Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Челябинске семью инвалидов выгнали из квартиры на лестничную клетку
Эксперт предупреждает: недобросовестные сервисы могут подготовить машину к угону
Турция становится топ-целью для китайских туристов
Рассказываем условия, которые любит войлочная вишня
Зачем нужен временный полис ОМС и как его оформить?
Учёные обнаружили позволяющий регенерировать печень механизм
Светлана Светикова рассказала о пережитом похищении и побеге от маньяка
Кинологи назвали породы собак для жизни в квартире
Самая доступная зелень для россиян: чем полезен укроп
Мнение диетологов: почему хочется есть на ночь

Голод по ночам может говорить о высоком уровне инсулина

1:07
Здоровье

Ночное или вечернее обжорство может возникать у людей с разным телосложением и весом. Оно может возникать из-за слишком строгой диеты. Некоторые ученые считают, что причина кроется в гормонах.

Голод по ночам может говорить о высоком уровне инсулина
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Почему хочется есть на ночь

Самой простой причиной ночного голода может быть банальное отсутствие принципов правильного питания. Привычка перекусывать всем, что вам хочется, в разное время суток приводит к тому, что организм набирает калории ночью.

Обычно из-за повышенного эмоционального напряжения выделяется большое количество кортизола — гормона, регулирующего уровень стресса в организме. Кроме того, это, в свою очередь, приводит к увеличению выработки инсулина. Поэтому ночью человек чувствует голод и начинает бесконтрольно есть.

В какое время лучше есть

Чтобы органы пищеварения не страдали от тяжести или голода, рекомендуется ужинать за 3-4 часа до сна.

За это время продукты успеют усвоиться, а организм получит питательные вещества для регенерации и обновления.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести под кусты в начале июня

Эта подкормка поможет чёрной смородине получить необходимые питательные вещества для развития и формирования плодов.

Внесение компоста увеличит урожай чёрной смородины
Подкормка фикуса Бенджамина сахаром
Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка
Толстянка быстро пойдёт в рост: подкормите её этим простым средством из аптеки — пышная крона обеспечена
Клубника, которая лежит на земле, не будет гнить при созревании: воспользуйтесь этими лайфхаками
Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю
Толстянка начнёт активно выпускать новые листочки: весной подкормите её этим простым продуктом
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Последние материалы
Зачем нужен временный полис ОМС и как его оформить?
Голод по ночам может говорить о высоком уровне инсулина
Учёные обнаружили позволяющий регенерировать печень механизм
Светлана Светикова рассказала о пережитом похищении и побеге от маньяка
Кинологи назвали породы собак для жизни в квартире
Самая доступная зелень для россиян: чем полезен укроп
Почему после тренировки необходимо закрывать углеводное окно?
Сухое отшелушивание для борьбы с целлюлитом: трехэтапное руководство
Актёра Александра Петрова заметили на съёмках в селе Байдики под Рязанью
На бывшем заводе Mercedes в Подмосковье замечены китайские премиум-кроссоверы LiXiang
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников