Мнение диетологов: почему хочется есть на ночь

Голод по ночам может говорить о высоком уровне инсулина

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ночное или вечернее обжорство может возникать у людей с разным телосложением и весом. Оно может возникать из-за слишком строгой диеты. Некоторые ученые считают, что причина кроется в гормонах.

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Почему хочется есть на ночь

Самой простой причиной ночного голода может быть банальное отсутствие принципов правильного питания. Привычка перекусывать всем, что вам хочется, в разное время суток приводит к тому, что организм набирает калории ночью.

Обычно из-за повышенного эмоционального напряжения выделяется большое количество кортизола — гормона, регулирующего уровень стресса в организме. Кроме того, это, в свою очередь, приводит к увеличению выработки инсулина. Поэтому ночью человек чувствует голод и начинает бесконтрольно есть.

В какое время лучше есть

Чтобы органы пищеварения не страдали от тяжести или голода, рекомендуется ужинать за 3-4 часа до сна.

За это время продукты успеют усвоиться, а организм получит питательные вещества для регенерации и обновления.