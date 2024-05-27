Печень лечит сама себя: новое открытие учёных в борьбе с хроническими заболеваниями

Учёные обнаружили позволяющий регенерировать печень механизм

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Исследование, опубликованное в журнале Nature, раскрывает механизмы стимуляции регенерации печени при хронических заболеваниях, включая неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП).

Фото: Департамент здравоохранения Томской области is licensed under public domain

Это состояние, связанное с нарушением метаболизма, ожирением и потенциальным развитием гепатита, часто требует пересадки печени на поздних стадиях.

Исследователи обнаружили, что хроническое заболевание печени приводит к значительному повреждению протоков, отвечающих за отведение желчи, и стимулирует орган к перерождению холангиоцитов в гепатоциты — основной тип клеток печени.

Определены молекулы, которые могут быть целевыми для лекарственного воздействия, чтобы инициировать процесс регенерации печени. Однако возможно появление раковых клеток печени в случае сбоев в этом процессе, требующее дальнейших исследований для разработки безопасных методов предотвращения.