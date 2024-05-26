Толстянка начнёт активно выпускать новые листочки: весной подкормите её этим простым продуктом

Эта подкормка помогает толстянке активно расти весной. Речь о сахаре.
Сахар даёт растению дополнительную энергию в виде глюкозы. Для этого нужно размешать 1 столовую ложку продукта в 1 литре воды и использовать этот раствор для полива растения.
Важно помнить, что полив сладкой водой следует проводить не чаще одного раза за сезон, чтобы избежать появления грибка в почве.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.