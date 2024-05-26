Толстянка начнёт активно выпускать новые листочки: весной подкормите её этим простым продуктом

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Почему стоит подкормить толстянку сахаром?

0:28
Садоводство » Советы

Эта подкормка помогает толстянке активно расти весной. Речь о сахаре.

Почему стоит подкормить толстянку сахаром?
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Сахар даёт растению дополнительную энергию в виде глюкозы. Для этого нужно размешать 1 столовую ложку продукта в 1 литре воды и использовать этот раствор для полива растения.

Важно помнить, что полив сладкой водой следует проводить не чаще одного раза за сезон, чтобы избежать появления грибка в почве.

Чем подкормить толстянку в домашних условиях? | toNature.Info
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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