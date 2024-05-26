Толстянка начнёт активно выпускать новые листочки: весной подкормите её этим простым продуктом

Почему стоит подкормить толстянку сахаром?

0:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Эта подкормка помогает толстянке активно расти весной. Речь о сахаре.

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Сахар даёт растению дополнительную энергию в виде глюкозы. Для этого нужно размешать 1 столовую ложку продукта в 1 литре воды и использовать этот раствор для полива растения.

Важно помнить, что полив сладкой водой следует проводить не чаще одного раза за сезон, чтобы избежать появления грибка в почве.