Китайские авто на заводе Mercedes. Стало известно, что происходит на территории бывшего гиганта

На бывшем заводе Mercedes в Подмосковье была замечена партия китайских премиум-кроссоверов LiXiang L9, сообщает Drom. ru. На территории завода находятся порядка 50 машин Li Auto, хотя производство официально не подтверждено.
Судя по источникам, на этом заводе планируется выпуск кроме машин марки Exeed также и других автомобилей, возможно, в том числе Li Auto. Завод открылся в 2019 году и может выпускать до 25-30 тыс. машин в год.
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