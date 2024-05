Китайские авто на заводе Mercedes. Стало известно, что происходит на территории бывшего гиганта

На бывшем заводе Mercedes в Подмосковье была замечена партия китайских премиум-кроссоверов LiXiang L9, сообщает Drom. ru. На территории завода находятся порядка 50 машин Li Auto, хотя производство официально не подтверждено.

Фото: Wikipedia by SAIC GM sucks is licensed under CC BY-SA 4.0