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Олег Артюков
В Польше обнаружили ещё одну зависимость от России

Сначала газ, теперь удобрения — Польше заявили о ещё одной зависимости от России

3:24
Экономика

Европейские страны всё больше зависят от поставок российских удобрений. Это мнение выразил представитель одной из ведущих европейских компаний по производству удобрений. Он предполагает, что Россия может использовать своё преобладание на рынке удобрений в качестве инструмента политического влияния, сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.

Сначала газ, теперь удобрения — Польше заявили о ещё одной зависимости от России
Фото: commons.wikimedia.org by Own work is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно данным Польского главного статистического управления, в 2023 году Польша импортировала из России 612 тысяч тонн удобрений, более половины из которых (345 тысяч тонн) приходилось на мочевину. В предыдущем году около 30% всей импортируемой в Польшу мочевины было получено из России, и этот показатель продолжает расти, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

По информации специализированного портала warzywa. pl, только в феврале 2024 года из России в Польшу было доставлено 93,09 тысяч тонн этого удобрения на сумму 124,31 миллиона злотых. На втором месте по объёмам поставок находится Германия с 24,62 тысячами тонн удобрений стоимостью 39,52 миллиона злотых.

Из Белоруссии было импортировано 11,04 тысяч тонн на сумму 13,57 миллиона злотых.

Не только Польша ввозит мочевину из России в значительных объёмах. По данным Евростата, на которые Financial Times, в 2023 году страны Евросоюза удвоили объём импорта мочевины из России по сравнению с 2022 годом. После начала конфликта на Украине цены на удобрения значительно возросли из-за санкций против России, которые ограничили доступ к природному газу.

А это ключевой компонент для производства азотных удобрений, таких как аммиак и мочевина. Рост цен весьма негативно отразился на доходах европейских аграриев, что стало одной из причин массовых протестов, прокатившихся недавно по странам Евросоюза.

Сейчас, несмотря на снижение цен на природный газ и, как следствие, на удобрения, европейские производители всё ещё сталкиваются с проблемами из-за доминирующего положения российского импорта на рынке. Об этом заявил Свейн Торе Холсетер, генеральный директор Yara International — одной из крупнейших в мире компаний, производящих минеральные удобрения на основе азота.

Стоит заметить, что компания норвежская. А Норвегия сейчас один из основных поставщиков природного газа на европейский рынок. Стало быть, проблем с доступом к сырью у Yara International нет. Ну или, по крайней мере, они не такие значительные, как, например, у немецких компаний.

А вообще, европейская пресса не впервые обращается к теме "зависимости" стран ЕС от российских удобрений. Надо полагать, все эти рассуждения не более чем повод ввести новые ограничения. В чём заинтересованы и европейские компании, которые тем самым рассчитывают поправить своё положение.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы польша германия евросоюз
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