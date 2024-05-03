Индия сводит на нет западный потолок цен на российскую нефть

Индия резко нарастила импорт российской нефти

3:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индийская нефтяная компания Indian Oil возобновила приём нефти, доставленной судами "Совкомфлота", сообщило агентство Bloomberg.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Танкер "Владимир Тихонов" на прошлой неделе выгрузил около одного миллиона баррелей Urals в порту Парадипа, где расположен НПЗ Indian Oil.

Отгрузка нефти танкером "Совкомфлота" нефтеперерабатывающему предприятию крупнейшей компании Индии имеет большое значение, поскольку это может побудить другие, более мелкие НПЗ, также использовать суда "Совкомфлота" для закупок нефти в России.

По данным аналитической компании Kpler, ежедневный импорт нефти в Индию из России в апреле превысил 1,9 миллиона баррелей. Поставки резко выросли по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как экспорт из Ирака и Саудовской Аравии в Индию сократился.

Согласно данным отслеживания судов Bloomberg, ещё как минимум пять танкеров "Совкомфлота", перевозящих российскую нефть Urals, в этом месяце указали Индию в качестве пункта назначения.

Резкий рост импорта российской нефти в Индию произошел на фоне санкций США против этого сектора и установленного странами Группы семи потолка цен.

Издание The Indian Express, ссылаясь на свои источники, сообщает, что ограничения "в лучшем случае оказали незначительное и кратковременное влияние" на импорт нефти из России в Индию.

По данным собеседников издания, индийские нефтеперерабатывающие заводы "по-прежнему избегают танкеров", подпадающих под действие "явных западных санкций", но не придерживаются полного запрета, например, во взаимодействии с компанией "Совкомфлот".

Напомним, ранее Минфин США ввёл санкции против "Совкомфлота". Против российской компании ввели санкции и Великобритания с Евросоюзом.

В прошлом месяце власти Индии предоставили разрешение на оказание услуг по морскому страхованию трём российским компаниям — ВСК,"Согаз", "Альфастрахование".

Согласно данным Генеральной дирекции судоходства Индии, первые три компании получили разрешение действовать до 20 февраля 2025 года, а "Ингосстрах" продлил аккредитацию до марта 2029 года.

Это очень важный шаг, поскольку поставщики нефти в Индию могут пользоваться услугами российских, а не западных страховщиков. И тем самым ещё более нивелировать действие так называемого потолка цен на нефть.

Этот "потолок" был установлен странами Группы семи, Евросоюзом и Австралией в декабре 2022 года. Согласно ему, перевозимая по морю российская нефть не должна стоить дороже 60 долларов за баррель. Если выше, то западные страховщики должны отказывать в страховании компаниям-перевозчикам. Кроме того, против таких компаний могут быть введены ограничительные меры.

Напомним, российским компаниям запрещено поставлять нефть и нефтепродукты частным и юридическим лицам, которые поддержали потолок цен.