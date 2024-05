Пикантный соус из душистых трав, вяленых томатов, оливок и каперсов: вкусное дополнение к мясному стейку или овощам

Приготовьте этот шикарный соус с травами, томатами, оливками и каперсами, он идеально подойдёт как к мясу, так и к овощам.

Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International