Пикантный соус из душистых трав, вяленых томатов, оливок и каперсов: вкусное дополнение к мясному стейку или овощам

Соус из трав, томатов, оливок и каперсов: как приготовить

Приготовьте этот шикарный соус с травами, томатами, оливками и каперсами, он идеально подойдёт как к мясу, так и к овощам.

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Ингредиенты

2 чашки свежего базилика

2 столовые ложки свежего орегано

1 столовая ложка свежего эстрагона

1 столовая ложка лимонной цедры (примерно с 3 лимонов)

1/4 стакана нарезанных греческих оливок без косточек

2 столовые ложки каперсов

1/2 стакана оливкового масла

1/4 стакана красного винного уксуса

1/2 чайной ложки соли

Чёрный перец по вкусу

1/4 стакана мелко нарезанных вяленых томатов в масле

Картофельные чипсы или ломтики огурца для подачи

Приготовление

Измельчите базилик, орегано, эстрагон и цедру лимона в кухонном комбайне, добавьте оливки и каперсы, перемешайте, добавьте оливковое масло, уксус, соль и перец, вновь взбейте, пока не получится пикантная паста. Добавьте помидоры. Подавайте с картофельными чипсами.