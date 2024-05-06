Пикантный соус из душистых трав, вяленых томатов, оливок и каперсов: вкусное дополнение к мясному стейку или овощам

Приготовьте этот шикарный соус с травами, томатами, оливками и каперсами, он идеально подойдёт как к мясу, так и к овощам.
Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
2 чашки свежего базилика
2 столовые ложки свежего орегано
1 столовая ложка свежего эстрагона
1 столовая ложка лимонной цедры (примерно с 3 лимонов)
1/4 стакана нарезанных греческих оливок без косточек
2 столовые ложки каперсов
1/2 стакана оливкового масла
1/4 стакана красного винного уксуса
1/2 чайной ложки соли
Чёрный перец по вкусу
1/4 стакана мелко нарезанных вяленых томатов в масле
Картофельные чипсы или ломтики огурца для подачи
Приготовление
Измельчите базилик, орегано, эстрагон и цедру лимона в кухонном комбайне, добавьте оливки и каперсы, перемешайте, добавьте оливковое масло, уксус, соль и перец, вновь взбейте, пока не получится пикантная паста. Добавьте помидоры. Подавайте с картофельными чипсами.
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