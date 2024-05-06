Как санкции нарушили торговые связи России: сократились объёмы торговли между РФ и её ключевыми партнерами

В первом квартале 2024 года объёмы торговли между Россией и её основными партнерами — Турцией и Китаем — заметно снизились, сообщает Financial Times.
Этот спад произошёл на фоне усиленного давления Вашингтона на международные банки, которые помогали Москве приобретать критически важные товары для СВО.
В конце прошлого года США ввели новый исполнительный указ, в результате чего банки начали разрывать связи с российскими контрагентами и избегать транзакций в различных валютах. Об этом рассказали высокопоставленные западные чиновники и трое российских финансистов.
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