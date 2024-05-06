Как санкции нарушили торговые связи России: сократились объёмы торговли между РФ и её ключевыми партнерами

Торговля России с ключевыми партнерами резко сократилась в первом квартале 2024 года

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом квартале 2024 года объёмы торговли между Россией и её основными партнерами — Турцией и Китаем — заметно снизились, сообщает Financial Times.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Этот спад произошёл на фоне усиленного давления Вашингтона на международные банки, которые помогали Москве приобретать критически важные товары для СВО.

В конце прошлого года США ввели новый исполнительный указ, в результате чего банки начали разрывать связи с российскими контрагентами и избегать транзакций в различных валютах. Об этом рассказали высокопоставленные западные чиновники и трое российских финансистов.