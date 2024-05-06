Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соус из трав, томатов, оливок и каперсов: как приготовить
Забота за волосами: ключевые принципы и секреты ухода
Певец Григой Лепс обратился к сыну в день его рождения
В ГИБДД раскрыли способ ездить быстрее потока без штрафов с камер
Подкормка смородины картошкой
Сотрудник аэропорта рассказал, как быстро получать багаж после прилёта
Актриса Ольга Ломоносова заявила, что не смогла бы жить в эмиграции
Каким должен быть питьевой режим во время похудения: советы нутрициолога
Торговля России с ключевыми партнерами резко сократилась в первом квартале 2024 года
Хирурги в Балашихе удалили опухоль, которая весила 17,5 килограммов — Московский областной онкологический диспансер

Онколог Дзасохов: россиянке успешно удалили опухоль весом 17 килограммов

1:57
Здоровье

Хирурги-онкологи из Балашихи успешно удалили пациентке опухоль, весившую 17 килограммов. Информация об этом поступила из пресс-службы Московского областного онкологического диспансера.

Онколог Дзасохов: россиянке успешно удалили опухоль весом 17 килограммов
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

"В Московский областной онкологический диспансер бригада скорой помощи доставила 74-летнюю женщину в крайне тяжёлом состоянии, с огромной опухолью, исходящей из малого таза. Новообразование занимало всю брюшную полость и не позволяло пациентке лежать на спине, нормально передвигаться, принимать пищу и дышать", — говорится в сообщении.

Женщина столкнулась с опасной ситуацией, когда огромная опухоль начала оказывать давление на органы брюшной полости, нарушая их функционирование. Это привело к сбою в работе почек и сдавливанию содержимого грудной клетки. Врачи приняли решение о проведении экстренной операции. Кроме того, опухоль вызвала серьёзные повреждения тканей матки из-за её скручивания на 720 градусов. В ходе хирургического вмешательства удалили матку с придатками и саму опухоль весом 17,5 кг и размером 65 см. 2. Как сообщил Алексей Дзасохов, возглавляющий отделение онкогинекологии № 5 Московского областного онкологического диспансера, по мере окончания хирургического вмешательства наблюдалось восстановление работы почек.

Реабилитация пациентки после операции протекала без осложнений. Схема дальнейшего лечебного процесса будет определена по результатам гистологического анализа. Специалисты диспансера акцентируют внимание на важности своевременного обращения к врачам и необходимости регулярного посещения плановых медицинских осмотров и прохождения диспансеризации.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Удальцова Марина
Специализируется на проведении таких процедур, как проведение малых гинекологических операций и ультразвуковая диагностика
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Специалист Надырова Наталья
Проводит лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций передающихся половым путем, заболеваний влагалища и шейки матки, нарушения менструльной функции, привычного невынашивания, климактерического синдрома, доброкачественных опухолей яичников и матки (миома).
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Как вырастить бугенвиллию
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров" Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Соус из трав, томатов, оливок и каперсов: как приготовить
Забота за волосами: ключевые принципы и секреты ухода
Певец Григой Лепс обратился к сыну в день его рождения
В ГИБДД раскрыли способ ездить быстрее потока без штрафов с камер
Подкормка смородины картошкой
Сотрудник аэропорта рассказал, как быстро получать багаж после прилёта
Актриса Ольга Ломоносова заявила, что не смогла бы жить в эмиграции
Сначала газ, теперь удобрения — Польше заявили о ещё одной зависимости от России
Каким должен быть питьевой режим во время похудения: советы нутрициолога
Торговля России с ключевыми партнерами резко сократилась в первом квартале 2024 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников