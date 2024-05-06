Хирурги в Балашихе удалили опухоль, которая весила 17,5 килограммов — Московский областной онкологический диспансер

Онколог Дзасохов: россиянке успешно удалили опухоль весом 17 килограммов

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирурги-онкологи из Балашихи успешно удалили пациентке опухоль, весившую 17 килограммов. Информация об этом поступила из пресс-службы Московского областного онкологического диспансера.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

"В Московский областной онкологический диспансер бригада скорой помощи доставила 74-летнюю женщину в крайне тяжёлом состоянии, с огромной опухолью, исходящей из малого таза. Новообразование занимало всю брюшную полость и не позволяло пациентке лежать на спине, нормально передвигаться, принимать пищу и дышать", — говорится в сообщении.

Женщина столкнулась с опасной ситуацией, когда огромная опухоль начала оказывать давление на органы брюшной полости, нарушая их функционирование. Это привело к сбою в работе почек и сдавливанию содержимого грудной клетки. Врачи приняли решение о проведении экстренной операции. Кроме того, опухоль вызвала серьёзные повреждения тканей матки из-за её скручивания на 720 градусов. В ходе хирургического вмешательства удалили матку с придатками и саму опухоль весом 17,5 кг и размером 65 см. 2. Как сообщил Алексей Дзасохов, возглавляющий отделение онкогинекологии № 5 Московского областного онкологического диспансера, по мере окончания хирургического вмешательства наблюдалось восстановление работы почек.

Реабилитация пациентки после операции протекала без осложнений. Схема дальнейшего лечебного процесса будет определена по результатам гистологического анализа. Специалисты диспансера акцентируют внимание на важности своевременного обращения к врачам и необходимости регулярного посещения плановых медицинских осмотров и прохождения диспансеризации.