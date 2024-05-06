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Без штрафов и нервов: официальный метод ГИБДД для скоростной езды без последствий

В ГИБДД раскрыли способ ездить быстрее потока без штрафов с камер

2:03
Авто

Многие водители задаются вопросом о том, почему на сухом и почти пустом шоссе возникают пробки, и машины движутся медленнее установленных ограничений. Ответ прост: они опасаются дорожных камер.

В ГИБДД раскрыли способ ездить быстрее потока без штрафов с камер
Фото: openverse by Dave Dugdale is licensed under CC BY-SA 2.0

В интервью для njcar. ru представитель ГИБДД объяснил, что опытные водители могут двигаться быстрее потока, не боясь получить штраф от камер.

Торможение потока автомобилей часто вызвано страхом перед штрафами за превышение скорости. Большинство водителей знает о "нештрафуемом пороге", который позволяет превысить скоростной лимит на 20 км/ч без последствий. Тем не менее, при ограничении в 60 км/ч, большинство предпочитает держать скорость на уровне 70 км/ч, чтобы избежать штрафов.

Однако начинающие водители часто не осведомлены о том, что спидометры в автомобилях могут показывать скорость выше реальной. Например, если спидометр показывает 70 км/ч, на деле скорость может быть около 65 км/ч. Это позволяет опытным водителям при лимите в 60 км/ч смело ехать со скоростью до 80 км/ч по спидометру, что фактически соответствует реальной скорости 75-76 км/ч.

Проверить это можно, используя смартфон с навигатором, который также предупреждает о дорожных камерах.

Высокая скорость влияет на точность спидометров в большинстве автомобилей. К примеру, на автомагистрали с лимитом 110 км/ч спидометр может показывать до 130 км/ч, в то время как навигатор на смартфоне укажет около 120 км/ч, так как он рассчитывает скорость на основе данных от спутников GPS/ГЛОНАСС.

Таким образом, пока большинство водителей движется медленнее разрешенной скорости, опытные водители могут уверенно ускоряться, опираясь на данные со своего смартфона.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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