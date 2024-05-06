Смородина это обожает: закопайте данный продукт в приствольные круги — ягоды будут размером с вишню

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Подкормка смородины картошкой

1:43
Садоводство » Советы

Картофельные очистки — отходы, которые обожает смородина. Ягоды вырастут размером с вишню. 

Подкормка смородины картошкой
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Эта органика благодаря своим свойствам способна стимулировать раннюю вегетацию. Вы можете собирать пищевые отходы в течение всего года, уделяя некоторое внимание хранению будущего удобрения.

Существует несколько способов подготовки картофельной шелухи.

Замораживание

Картофельную шелуху можно замораживать только один раз, так как повторное замораживание уничтожит все полезные микроорганизмы. После размораживания дайте отходам оттаять, затем разомните их и залейте кипятком на несколько дней.

Сушка

Сухие отходы не займут много места. Далее удобрение можно размолоть до состояния порошка и распределить почве у стволов. Также можно настаивать сушеные отходы в 10 литрах кипятка и поливать кусты смородины полученной жидкостью.

Применение картофельной шелухи

Картофельную шелуху, предварительно измельчённую, можно отварить, а затем оставить настаиваться в кипятке ровно сутки. Полученным отваром можно поливать смородину раз в неделю в течение всего лета.

Подкормка целыми клубнями

Сырые отходы после чистки клубней можно положить непосредственно в приствольный круг. Порошкообразное удобрение после сушки в духовке или микроволновой печи.

Подгнившие клубни картошки отлично подойдут для закапывания под смородину. В таких клубнях уже идёт процесс разложения и брожения, поэтому, попав в почву, картофель значительно улучшит плодородные свойства почвы.

Картофельные очистки для смородины весной-главный секрет ягоды, размером с вишню. Берите на заметку.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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