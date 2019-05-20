Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского

Украинские эксперты Андрей Золотарев и Николай Михальченко назвали "Правде.Ру" ключевые моменты в инаугурационной речи Владимира Зеленского.



В России надеются, что Зеленский займется прекращением войны в Донбассе / Новости от 13.05.2019 14:57

Владимир Зеленский вступил в должность президента. Он выступил с инаугурационой речью, в которой призвал каждого украинца "нести ответственность за Украину, которую мы оставляем своим детям". Он обратился ко всем украинцам на планете, "кто готов строить новую, сильную и успешную Украину", и пообещал всем им дать гражданство. Президент добавил, что "готов на все" ради мира в Донбассе, где "общая на всех боль".

"И Крым, и Донбасс — это украинская земля, где мы утратили не только территории, мы утратили главное — людей. И сегодня мы просто должны (я уверен, они нас слышат) возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши, они украинцы", — сказал Владимир Зеленский.

Президент попросил Раду принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также освободить от должностей главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины. В завершении президент объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, "спичрайтеры Владимира Зеленского отработали на сто процентов, поскольку из тех, кто голосовал за Зеленского, каждый услышал свое". Иное настроение у уходящей власти, которая придерживается мнения, что это и самая слабая речь президента. Это связано, по мнению Андрея Золотарева, с ключевым моментом инаугурационного выступления Владимира Зеленского о перезагрузке всей системы власти. "То, что анонсировал Зеленский, ломает устоявшийся порядок и правила игры в украинском политикуме", — отметил для "Правды.Ру" политолог.

"Ключевой момент, когда ждали, как он поведет себя с Верховной радой, будет пытаться с ней договариваться, ублажать (а это старая политика закулисных торговых договорняков) или все-таки пойдет на радикальные шаги, которые от него ждал избиратель. Он выбрал второе, поэтому нас ждет горячее политическое лето, с очень высокой степенью вероятности на досрочные выборы", — сказал в интервью "Правде.Ру" Андрей Золотарев.

Эксперт сомневается, что миллионы украинцев, которые "легализовались, натурализовались по всему миру от Новой Зеландии до России", услышат и поддержат призыв Владимира Зеленского вернуться поднимать Украину. Но шанс сделать Украину такой страной, которая бы перестала быть страной массовой эвакуации населения, у Владимира Зеленского, конечно, есть, отметил в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Андрей Золотарев.

"Есть два подхода в политике: лидерский, когда политик ставит цель и ведет за собой, как Моисей, и есть референтный тип, когда он ориентируется на запрос избирателя. Поскольку Владимир Александрович — явно не Моисей, то он действует в русле ожиданий избирателя. И политтехнологически он прав, поскольку впереди выборы в Верховную раду", — резюмировал для "Правды.Ру" политолог.

Как сказал "Правде.Ру" президент Украинской академии политических наук Николай Михальченко, из ключевых моментов в речи Зеленского можно выделить достижение мира в Донбассе, роспуск Верховной рады и новые выборы. А также то, что он готов идти ради достижения мира в Донбассе на переговоры.

Заметим, что 17 мая фракция "Народный фронт" заявила о выходе из правящей коалиции в Верховной раде Украины. По Конституции, после объявления о прекращении существования действующей коалиции у депутатов есть 30 дней для формирования нового большинства. Если в течение месяца в Раде не будет сформирована коалиция, у президента Украины появляется право досрочно прекратить полномочия парламента, но не менее чем за полгода до плановых выборов. Получается, что Зеленскому придется ждать планового срока — октября. Как сказал "Правде.Ру" президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко, Украина — парламентско-президентская республика. По Конституции, сам президент распустить парламент не имеет права, а только после консультации со спикерами и главами фракций и их положительного решения.

"Знаете, в чем специфика? Они могут просто не пойти на совещание", — отметил в интервью "Правде.Ру" Александр Охрименко.

Намечается противостояние Зеленского и Рады. Такое уже было в споре Рады и Ющенко. В апреле 2007 года во время политического кризиса действующий в то время президент Украины Виктор Ющенко подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады пятого созыва". Формальным поводом для этого стали "нарушения конституционных норм о формировании коалиции депутатских фракций". Несмотря на это Рада продолжила свою работу. В мае Ющенко, Янукович и глава Верховной рады Александр Мороз договорились о проведении досрочных парламентских выборов осенью. 30 сентября 2007 года украинцы избрали новый парламент.

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