Зеленский пообещал не допустить слез украинцев в ближайшие пять лет

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы в течение следующих пяти лет граждане страны не имели причин плакать. Об этом он заявил во время своего выступления в Верховной раде после принятия присяги.



На инаугурации Владимир Зеленский сыграет свою главную роль

"Дорогой народ, в течение своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались, это ощущал сердцем, это была не моя работа, это была моя миссия. Следующие пять лет я сделаю все, чтобы вы, украинцы, не плакали", - передает его слова агентство ТАСС.

На церемонии инаугурации Владимира Зеленского присутствовали около 60 иностранных гостей. Торжественное мероприятие посетили президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии, вице-президент Турции, премьер-министр Молдавии, глава парламента Азербайджана, а также специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.