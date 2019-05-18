Зеленский уверен, что Украина рано или поздно вернет себе Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что постсоветская республика вернет себе Крымский полуостров.



Зеленский рассказал о пережитом унижении от Порошенко / Новости от 19.01.2019 13:18

Об этом Зеленский написал в своем личном аккаунте в социальной сети Facebook.

Пост избранного президента Украины же был посвящен Дню памяти жертв геноцида крымско-татарского народа, который отмечается сегодня на территории Незалежной.

"Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации", — написал Владимир Зеленский.

Отметим, что в штабе избранного президента Украины неоднократно заявляли, что не признают итогов референдума о вхождении Крымского полуострова в состав Российской Федерации.

Владимир Зеленский же заявлял, что Крым вернется в состав Украины после того, как в России сменится власть. Также он признавался, что не представляет, каким образом можно вернуть полуостров после победы на президентских выборах.

Напомним, что Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации в 2014-м году. Тогда подавляющее большинство местных жителей проголосовали за воссоединение с Россией. Украина же, ровно как США и ряд других западных государств, считает Крым оккупированной РФ территорией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки планируют увеличить объемы военной помощи Украине.

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