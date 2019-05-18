В следующем году США значительно увеличат объемы военной помощи Украине

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый заявил, что Вашингтон заинтересован в увеличении объемов военной помощи постсоветской республике.



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Так, указал Чалый, в бюджетных проектах США на следующий год значится этот пункт расходов.

Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

Так, пишет, например, агентство "Укринформ", Соединенные Штаты Америки намерены не только поставить Украине летальное оружие оборонительного характера, но и оказать Незалежной поддержку по целому ряду программ реформирования.

По словам Валерия Чалого, Соединенные Штаты Америки в 2019-м году планируют потратить на военную помощь Украине порядка 700 миллионов долларов. Это, указал посол Украины в США, гораздо больше, чем в текущем году.

Также, похвастался Чалый, современная Украина среди стран континентальной Европы имеет наибольшую поддержку США.

Но на этом помощь Вашингтона Киеву не заканчивается. Посол Украины в США заявил, что американское правительство намерено усилить свою санкционную политику в отношении тех государств, что не поддерживают территориальную целостность и суверенитет постсоветской республики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты из Business Insider составили рейтинг мощнейших армий Европы. Украине досталась лишь десятая строчка рейтинга.

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