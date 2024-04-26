Три правила вечно актуального интерьера

Дизайнер подсказала, каким должен быть интерьер, который долго не устареет

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Ремонт — дело затратное и трудоёмкое. Чтобы не пришлось возвращаться к нему слишком скоро, лучше сразу создать такой интерьер, который заведомо долго не устареет.

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Для этого достаточно соблюдать всего три правила, о которых в сетевом издании "БелНовости" рассказала дизайнер Юлия Тычино.

Эклектика

Смелее смешивайте стили и направления! Стилистически строгий, выдержанный в одном ключе интерьер скорее не выдержит испытания временем.

Цветовая гамма

Используйте только проверенные и универсальные цвета — белый, черный, серый, бежевый. Как вариант — естественные оттенки. Помните: перемудрить с цветами — одна из основных ошибок в дизайне.

Простые формы

Нейтральная и лаконичная мебель вряд ли быстро устареет, в отличие от вычурного декора.

О наиболее актуальных трендах в облике и оформлении дома ранее рассказывала дизайнер интерьера Ирина Макарова.