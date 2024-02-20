Сколько стоит ремонт в 2024 году: от бюджетного варианта до премиум-класса

Ремонт подорожал до 12000 ₽/м², высчитал эксперт по стройматериалам

Срочный ремонт выйдет дороже раза в полтора, предупредил Фёдор Васильев, основатель и гендиректор компании, торгующей стройматериалами. Его расчёты приводит aif.ru.

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По словам специалиста, стоимость ремонта сильно зависит от изначальных запросов: в бюджетном варианте он может обойтись в 3000 рублей за квадратный метр, если замахиваетесь на более престижный уровень бизнес-класса, будьте готовы потратить до 12000 ₽/м².

"Этот ценник включает в себя косметический ремонт, замену напольного покрытия, покраску стен и потолков, — пояснил он. — Сэкономить можно, например, на покупке материалов: если брать их со скидками на распродажах, можно скостить до 20% сметы".

Срочность ремонта может сильно поднять его цену.

"Если поставить амбициозную цель завершить ремонт за месяц, есть риск переплатить в полтора раза — не будет возможности прицениваться к разным предложениям, выгадывать на покупках по акциям", — заметил Васильев.

Он посоветовал оставлять запас и по времени, и по деньгам.

Ещё одна рекомендация эксперта — наймите ремонтную бригаду. Она сделают всё быстро и качественно, а главное — профессионалы отрасли обычно закупаются оптом, материалы обойдутся дешевле.

С другой стороны, если уверены в своих силах, можете некоторые работы, особенно в части демонтажа, выполнить самостоятельно — это тоже поможет сэкономить. А высококвалифицированный труд оставьте на откуп гуру своего дела.

Стоимость ремонта в 2024 году (тыс. руб., за 1 кв. м)