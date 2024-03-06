Преображаем интерьер в стиле весна-2024: что нужно сделать в квартире, чтобы в ней стало свежее и ярче

Дизайнер Макарова: “Интерьер — это не про тренды, это про самочувствие”

2:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В комментарии для Pravda.Ru дизайнер интерьера Ирина Макарова рассказала про актуальный дизайн интерьера весной 2024 года.

Фото: СтройЦентр 96

Эксперт уверена, что по большей части надо опираться не на тренды, а на состояние и самочувствие человека и его ощущение в пространстве, в котором он находится. Она также отметила, что сейчас в силу того, что все соскучились по теплу, солнышку, зелени, хочется добавить чего-то светлого в интерьер, чтобы почувствовать свежесть. Это могут быть оттенки природной тематики, то есть, возможно, добавить голубые цвета, элементы зелени — рассказала Ирина. Декоратор рекомендует для весеннего настроения, например, сменить шторы, сделать их более сочными, добавить яркие акценты, желтые или оранжевые подушки, все это поможет создать атмосферу вечного лета.

Дизайнер сказала, что для легкой смены интерьеры можно добавить различных материалов, например, купить деревянные кашпо, сменить сервиз, использовать как можно больше натуральных фактур.

"Опять же, у каждого это своё. Для кого-то весна — это про море, про птичек, про зелень, для кого-то это какой-то цветущий город, к примеру, и это можно внести в свой дом, то есть добавить какой-то цветущий новый аромат”, — поделилась Макарова.

В 2024 году в тренде до сих пор натуральные покрытия: это естественные оттенки природы, отсутствие визуального шума, нейтральные бежевые теплый и холодный оттенки в сочетании с какими-то яркими вкраплениями зелени, голубого и теплого бежевого цвета — рассказала эксперт.

Она отметила, что сейчас есть смелые интересные материалы, которые дают необычные ощущения, например, это фактурный пластик, он имитирует воду. То есть визуально это зеркальный пластик, который отражается в пространстве, на его неровной поверхности происходит абсолютная имитация, как будто смотришь на воду.

"Минимализм как был, так и есть, он никуда не ушел. Ну и вечные стили, которые никогда не потеряют своей актуальности, — это соединение направлений, это то, как я работаю, это эклектичная стилистика, которая сочетает в себе всё, то есть если вы, допустим, хотите сделать ремонт и не хотите его переделывать через 5-10 лет, когда уже он устареет, то можно двигаться в этом направлении, то есть сочетать в себе всё: и минимализм, и классику, и неоклассику, и арт-деко”, — поделилась дизайнер.