Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Спартаку" и "Зениту" выписали штрафы за то, что их болельщики скандировали оскорбления
Дмитрий Рогозин: ВСУ могут начать использовать F-16 и дальнобойные ракеты
Как показать собаке, что вы любите ее
The Outlast Trials вышел в полной версии
Ученые выяснили, что происходит с вашим телом после 7 дней без еды
Профессиональный игрок в Dota 2 Никола LeBronDota Попович похудел на 30 килограмм
Российская академия наук отозвала награду у Юлии Синеокой* после признания ее иноагентом
Врач Дианова рассказала, кому нельзя применять интервальное голодание
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине укрепил экономику США
Преображаем интерьер в стиле весна-2024: что нужно сделать в квартире, чтобы в ней стало свежее и ярче

Дизайнер Макарова: “Интерьер — это не про тренды, это про самочувствие”

2:29
Недвижимость » Дизайн и интерьер

В комментарии для Pravda.Ru дизайнер интерьера Ирина Макарова  рассказала про актуальный дизайн интерьера весной 2024 года.

Дизайнер Макарова: “Интерьер — это не про тренды, это про самочувствие”
Фото: СтройЦентр 96

Эксперт уверена, что по большей части надо опираться не на тренды, а на состояние и самочувствие человека и его ощущение в пространстве, в котором он находится. Она также отметила, что сейчас в силу того, что все соскучились по теплу, солнышку, зелени, хочется добавить чего-то светлого в интерьер, чтобы почувствовать свежесть. Это могут быть оттенки природной тематики, то есть, возможно, добавить голубые цвета, элементы зелени — рассказала Ирина. Декоратор рекомендует для весеннего настроения, например, сменить шторы, сделать их более сочными, добавить яркие акценты, желтые или оранжевые подушки, все это поможет создать атмосферу вечного лета.

Дизайнер сказала, что для легкой смены интерьеры можно добавить различных материалов, например, купить деревянные кашпо, сменить сервиз, использовать как можно больше натуральных фактур.

"Опять же, у каждого это своё. Для кого-то весна — это про море, про птичек, про зелень, для кого-то это какой-то цветущий город, к примеру, и это можно внести в свой дом, то есть добавить какой-то цветущий новый аромат”, — поделилась Макарова.

В 2024 году в тренде до сих пор натуральные покрытия: это естественные оттенки природы, отсутствие визуального шума, нейтральные бежевые теплый и холодный оттенки в сочетании с какими-то яркими вкраплениями зелени, голубого и теплого бежевого цвета — рассказала эксперт.

Она отметила, что сейчас есть смелые интересные материалы, которые дают необычные ощущения, например, это фактурный пластик, он имитирует воду. То есть визуально это зеркальный пластик, который отражается в пространстве, на его неровной поверхности происходит абсолютная имитация, как будто смотришь на воду.

"Минимализм как был, так и есть, он никуда не ушел. Ну и вечные стили, которые никогда не потеряют своей актуальности, — это соединение направлений, это то, как я работаю, это эклектичная стилистика, которая сочетает в себе всё, то есть если вы, допустим, хотите сделать ремонт и не хотите его переделывать через 5-10 лет, когда уже он устареет, то можно двигаться в этом направлении, то есть сочетать в себе всё: и минимализм, и классику, и неоклассику, и арт-деко”, — поделилась дизайнер.

МИНИМАЛИЗМ ≠ ПУСТАЯ КОМНАТА. ЧТО ТАКОЕ МИНИМАЛИЗМ НА САМОМ ДЕЛЕ. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА | SHELNAT
Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Эти цветы идеальны для посадки под кронами деревьям: они порадуют ослепительным цветением - тень им ни по чём

Рододендрон, медуница, фуксия будут отлично расти в тени.

Подборка тенелюбивых цветов
Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы
Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова Нуланд уходит в отставку, в сети вспомнили её сэндвичи на Майдане и жизнь с 80 советскими моряками Олег Володин В тылу Украины уничтожена РСЗО HIMARS, ВСУ в селе Красное обречены Дмитрий Плотников
Это самые сильные породы собак: какая является самой сильной на планете
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Последние материалы
Константин Гаврилов обвинил Запад в убийстве российских пленных на Украине
Алла Пугачёва пообещала сказать всё, что она думает, если вернётся в Россию
Генерал-лейтенант ВСУ Павлюк заявил о намерении ВСУ провести контрудар
KP: ИИ предложил не искать контакта с инопланетянами из-за риска последствий
Все об экстракте розы и влиянии его на кожу
Как победить тлю с помощью раствора из томатных листьев
Минобороны России заявило о поражении ангара ВСУ с боевыми катерами в Одессе
Дизайнер Макарова: “Интерьер — это не про тренды, это про самочувствие”
На Украине заявили о возможности роспуска Верховной Рады
Турецкий терминал отказался принимать нефть из России. Что дальше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников