Остерегайтесь подделок: названы основные признаки контрафактных автозапчастей, способных "убить" автомобиль

Автоэксперт Иванский провел анализ и назвал признаки поддельных автозапчастей

1:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Из-за того, что зарубежные автомобильные гиганты покинули российский рынок и прекратили прямые поставки комплектующих в Россию, на рынке автозапчастей растет количество фальсификата. Об этом сообщил руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh, Илья Иванский, в интервью "Ленте.ру".

Чтобы избежать покупки поддельной запчасти, которая может повредить автомобиль, эксперт рекомендует обратить внимание на ряд факторов.

Первый из них — это цена. Специалист советует отказаться от покупки, если цена запчасти значительно ниже среднерыночной.

"Другой признак фальсификата — это плохое качество упаковки: например, размытые надписи или логотипы брендов, неправильные формы, а также отсутствие маркировки на деталях. Обычно на такие компоненты, как топливные, воздушные, масляные фильтры и другие, наносят VIN-код, состоящий из 17 символов. На свечах зажигания должен быть присутствовать код выпущенной партии", — отметил Иванский.

Между тем, по данным портала Octagon. media, российские автосервисы все чаще сталкиваются с подделками запчастей и расходными материалами. Представители отрасли указывают, что проблема усугубляется из-за отсутствия эффективного контроля за параллельными импортами и поставками контрафактной продукции.