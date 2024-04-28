Остерегайтесь подделок: названы основные признаки контрафактных автозапчастей, способных "убить" автомобиль

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Автоэксперт Иванский провел анализ и назвал признаки поддельных автозапчастей

1:27
Авто

Из-за того, что зарубежные автомобильные гиганты покинули российский рынок и прекратили прямые поставки комплектующих в Россию, на рынке автозапчастей растет количество фальсификата. Об этом сообщил руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh, Илья Иванский, в интервью "Ленте.ру".

Чтобы избежать покупки поддельной запчасти, которая может повредить автомобиль, эксперт рекомендует обратить внимание на ряд факторов.

Первый из них — это цена. Специалист советует отказаться от покупки, если цена запчасти значительно ниже среднерыночной.

"Другой признак фальсификата — это плохое качество упаковки: например, размытые надписи или логотипы брендов, неправильные формы, а также отсутствие маркировки на деталях. Обычно на такие компоненты, как топливные, воздушные, масляные фильтры и другие, наносят VIN-код, состоящий из 17 символов. На свечах зажигания должен быть присутствовать код выпущенной партии", — отметил Иванский.

Между тем, по данным портала Octagon. media, российские автосервисы все чаще сталкиваются с подделками запчастей и расходными материалами. Представители отрасли указывают, что проблема усугубляется из-за отсутствия эффективного контроля за параллельными импортами и поставками контрафактной продукции.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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