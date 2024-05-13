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Цифровизация шенгенских виз: простой процесс подачи заявлений для россиян

Цифровая форма упростила процесс получения шенгена для россиян

1:44
Туризм

Процесс оформления шенгенской визы для россиян может стать значительно проще благодаря нововведению в виде электронной подачи документов. Об этом заявила официальный представитель Европейской комиссии по туризму Теодора Маринска на выставке Arabian Travel Market в Дубае, как сообщает портал Schengenvisainfo.

Цифровая форма упростила процесс получения шенгена для россиян
Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Теодора Маринска отметила, что благодаря цифровизации, заявители смогут проходить все этапы оформления визы не выходя из дома, что станет "переворотом" для туристов и государств-участников. В настоящее время из-за большого спроса многие испытывают трудности с записью на прием в посольстве, однако новая система позволит автоматизировать этот процесс, значительно упростив получение визы.

Цифровизация также приведет к снижению затрат, так как туристам больше не придется лично посещать дипломатические учреждения. Основным расходом останется оплата консульского сбора, который составляет 80 евро (примерно 8000 рублей) для взрослых и 40 евро (примерно 4000 рублей) для детей от 6 до 12 лет.

Благодаря переходу на электронные технологии, заявители также избавятся от необходимости собирать и печатать многочисленные документы. Все необходимые сведения можно будет загрузить онлайн, где также будет произведена оплата консульского сбора.

В конечном итоге, после завершения всех процедур, заявители получат ответ через электронную платформу, а виза будет выдана в цифровом виде, с защищенным штрих-кодом. Это упростит процедуру оформления шенгенской визы для граждан России.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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