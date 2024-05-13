Цифровизация шенгенских виз: простой процесс подачи заявлений для россиян

Процесс оформления шенгенской визы для россиян может стать значительно проще благодаря нововведению в виде электронной подачи документов. Об этом заявила официальный представитель Европейской комиссии по туризму Теодора Маринска на выставке Arabian Travel Market в Дубае, как сообщает портал Schengenvisainfo.
Теодора Маринска отметила, что благодаря цифровизации, заявители смогут проходить все этапы оформления визы не выходя из дома, что станет "переворотом" для туристов и государств-участников. В настоящее время из-за большого спроса многие испытывают трудности с записью на прием в посольстве, однако новая система позволит автоматизировать этот процесс, значительно упростив получение визы.
Цифровизация также приведет к снижению затрат, так как туристам больше не придется лично посещать дипломатические учреждения. Основным расходом останется оплата консульского сбора, который составляет 80 евро (примерно 8000 рублей) для взрослых и 40 евро (примерно 4000 рублей) для детей от 6 до 12 лет.
Благодаря переходу на электронные технологии, заявители также избавятся от необходимости собирать и печатать многочисленные документы. Все необходимые сведения можно будет загрузить онлайн, где также будет произведена оплата консульского сбора.
В конечном итоге, после завершения всех процедур, заявители получат ответ через электронную платформу, а виза будет выдана в цифровом виде, с защищенным штрих-кодом. Это упростит процедуру оформления шенгенской визы для граждан России.
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