Провал санкций: США своими руками разрушают свое финансовое превосходство

Эксперт: положение доллара как мировой резервной валюты может пошатнуться

Американский экономист Джефф Рубин выразил мнение, что стратегия Вашингтона по санкциям против Москвы может подорвать статус доллара как глобальной резервной валюты, сообщают "Известия".

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Рубин указал, что санкционные меры США и заморозка валютных резервов России предназначались для нанесения ущерба российской экономике.

Но реальность оказалась другой: эти действия способствовали ослаблению роли доллара в качестве основной мировой валюты в нефтяной отрасли.

Экономист также предположил, что долгосрочные последствия могут включать рост инфляции в западных странах.