Провал санкций: США своими руками разрушают свое финансовое превосходство

Американский экономист Джефф Рубин выразил мнение, что стратегия Вашингтона по санкциям против Москвы может подорвать статус доллара как глобальной резервной валюты, сообщают "Известия".

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0