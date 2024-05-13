Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить огуречно-виноградный смузи
Татьяна Брухунова показала, как одевается дома
Онколог Куликова: курение повышает риск рака горла и поджелудочной железы
Пять эффективных средств против акне, которые доказали свою эффективность
Эксперт: положение доллара как мировой резервной валюты может пошатнуться
Премия "Ника" назвала номинантов за 2022-2023 годы
Цифровая форма упростила процесс получения шенгена для россиян
Владелец кузовного автосервиса рассказал, как водители "убивают" машину антикором
Ветеринары рассказали о важности клетчатки для собак
Идеальный акцент для клумбы: это растение отличается долгим и ярким цветением

Посадите на участке гелениум

0:54
Садоводство » Цветы

Гелениум — идеальный акцент для клумбы благодаря своим ярким цветам и долгому цветению. Этот растение неприхотливо, выносливо и доступно в различных видах, в том числе как однолетники и многолетники. Его высота может достигать до 1,5 метров.

Посадите на участке гелениум
Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Цветы гелениума, жёлтые, красные или коричневые с жёлтой сердцевиной, красочны и разнообразны. Он предпочитает солнечные места и плодородную почву, хотя может расти и в полутени. Высокие сорта могут требовать подвязки к опоре, особенно на ветреных местах.

Гелениум нуждается в умеренных поливах, увеличиваемых в жаркие дни, и реагирует на удобрения. Он прекрасно сочетается с другими цветами в саду, особенно в натуралистическом или деревенском стиле, и может использоваться для срезки.

Живая супер - изгородь. Неприхотливый, сильный красивый яркий Гелениум гибридный
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"

Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.

Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"
Как правильно полить арбузы
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских Дмитрий Плотников Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова
Ученые не способны измерить глубину Таам Джа
Сбежавший из России иноагент Макс Покровский высказался про молчание солиста "Мумий Тролля" Илью Лагутенко
Разгоняем лимфу: секретные техники выполнения вибрационных прыжков от Микулина
Разгоняем лимфу: секретные техники выполнения вибрационных прыжков от Микулина
Последние материалы
Татьяна Брухунова показала, как одевается дома
Посадите на участке гелениум
Онколог Куликова: курение повышает риск рака горла и поджелудочной железы
Пять эффективных средств против акне, которые доказали свою эффективность
Эксперт: положение доллара как мировой резервной валюты может пошатнуться
Цифровая форма упростила процесс получения шенгена для россиян
Премия "Ника" назвала номинантов за 2022-2023 годы
Владелец кузовного автосервиса рассказал, как водители "убивают" машину антикором
Ветеринары рассказали о важности клетчатки для собак
Фитнес-тренер рассказала, в каком случае кардиотренировки не помогут достичь цели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников