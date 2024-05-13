Идеальный акцент для клумбы: это растение отличается долгим и ярким цветением

Гелениум — идеальный акцент для клумбы благодаря своим ярким цветам и долгому цветению. Этот растение неприхотливо, выносливо и доступно в различных видах, в том числе как однолетники и многолетники. Его высота может достигать до 1,5 метров.
Цветы гелениума, жёлтые, красные или коричневые с жёлтой сердцевиной, красочны и разнообразны. Он предпочитает солнечные места и плодородную почву, хотя может расти и в полутени. Высокие сорта могут требовать подвязки к опоре, особенно на ветреных местах.
Гелениум нуждается в умеренных поливах, увеличиваемых в жаркие дни, и реагирует на удобрения. Он прекрасно сочетается с другими цветами в саду, особенно в натуралистическом или деревенском стиле, и может использоваться для срезки.
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