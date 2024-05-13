Идеальный акцент для клумбы: это растение отличается долгим и ярким цветением

Посадите на участке гелениум

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гелениум — идеальный акцент для клумбы благодаря своим ярким цветам и долгому цветению. Этот растение неприхотливо, выносливо и доступно в различных видах, в том числе как однолетники и многолетники. Его высота может достигать до 1,5 метров.

Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Цветы гелениума, жёлтые, красные или коричневые с жёлтой сердцевиной, красочны и разнообразны. Он предпочитает солнечные места и плодородную почву, хотя может расти и в полутени. Высокие сорта могут требовать подвязки к опоре, особенно на ветреных местах.

Гелениум нуждается в умеренных поливах, увеличиваемых в жаркие дни, и реагирует на удобрения. Он прекрасно сочетается с другими цветами в саду, особенно в натуралистическом или деревенском стиле, и может использоваться для срезки.