Как водители невольно вредят своим машинам: правды про антикоррозийные средства

Владелец кузовного автосервиса рассказал, как водители "убивают" машину антикором

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Интервью с владельцем автосервиса, опубликованное на портале njcar. ru, подчеркивает риски неправильной защиты кузова автомобиля от ржавчины. Важно тщательно изучить каждый аспект перед нанесением антикоррозийных средств, особенно обработку днища — зоны, наиболее подверженной коррозии.

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Большинство бывших в употреблении автомобилей уже страдают от ржавчины, которая может быть как видимой, так и скрытой. Несмотря на защиту производителя в виде оцинковки, коррозия неизбежно пробивается наружу, особенно в таких уязвимых местах, как арки колес.

Неправильная очистка этих участков перед обработкой антикоррозийными составами может привести к скрытому разрушению.

Работа под давлением времени часто приводит к ошибкам. Например, нанесение антикоррозийной мастики на влажный кузов может вызвать дополнительную ржавчину, тем самым ускоряя разрушение.

Скрытые участки днища иногда остаются необработанными или обрабатываются недостаточно, что особенно опасно для внедорожников, так как способствует коррозии рамы, а у легковых автомобилей и кроссоверов — порогов и лонжеронов.

Необходимо также правильно обрабатывать дренажные отверстия кузова, предварительно их высушив. Даже новые автомобили часто получают защиту только в области сварных швов, оставляя остальные части без надлежащей обработки, что приводит к появлению ржавчины уже через несколько лет.