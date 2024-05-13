Борьба с прыщами: топ-5 эффективных SOS-средств

Пять эффективных средств против акне, которые доказали свою эффективность

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Почти у каждого из нас бывают моменты, когда важное событие на подходе, а на лице возникает неожиданный прыщ. Именно для таких случаев у нас есть несколько средств для экстренного ухода. Некоторые из них начинают действовать всего через четыре часа, а другие требуют всю ночь. Однако важно, что они работают. В этом обзоре мы рассказываем о точечных средствах от прыщей. Но перед применением рекомендуем проконсультироваться с врачом-косметологом, чтобы понять, как именно эти средства действуют.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

SOS-средства от прыщей действуют за счет глубокого отшелушивания, эксфолиации и борьбы с бактериями. Часто прыщи возникают из-за закупоренных пор и размножения бактерий внутри. Поэтому важно начать с хорошей очистки кожи, чтобы она могла дышать, а затем уничтожить бактерии.

В составе таких средств следует обращать внимание на салициловую, азелаиновую, гликолевую кислоты, пероксид бензоила, оксид цинка или сам цинк. Они помогают подсушить воспаление, но необходимо также увлажнять и питать кожу, чтобы избежать пересушивания. Хорошо подходят альгинатные маски, под которые можно наносить лечебные средства для борьбы с прыщами.

Вот пять эффективных средств, проверенных нашей редакцией:

MenthOLaTUM ACNE — точечный гель от акне с 2% серы и ВНА-кислотой

COMFORT ZONE — крем-корректор Active Pureness

LIKATO — крем для лица SOS Control

УРЬЯЖ — паста SOS-уход Исеак

COSRX — стикеры локальные от прыщей