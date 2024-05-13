Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить огуречно-виноградный смузи
Татьяна Брухунова показала, как одевается дома
Посадите на участке гелениум
Онколог Куликова: курение повышает риск рака горла и поджелудочной железы
Эксперт: положение доллара как мировой резервной валюты может пошатнуться
Премия "Ника" назвала номинантов за 2022-2023 годы
Цифровая форма упростила процесс получения шенгена для россиян
Владелец кузовного автосервиса рассказал, как водители "убивают" машину антикором
Ветеринары рассказали о важности клетчатки для собак
Борьба с прыщами: топ-5 эффективных SOS-средств

Пять эффективных средств против акне, которые доказали свою эффективность

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Почти у каждого из нас бывают моменты, когда важное событие на подходе, а на лице возникает неожиданный прыщ. Именно для таких случаев у нас есть несколько средств для экстренного ухода. Некоторые из них начинают действовать всего через четыре часа, а другие требуют всю ночь. Однако важно, что они работают. В этом обзоре мы рассказываем о точечных средствах от прыщей. Но перед применением рекомендуем проконсультироваться с врачом-косметологом, чтобы понять, как именно эти средства действуют.

Пять эффективных средств против акне, которые доказали свою эффективность
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

SOS-средства от прыщей действуют за счет глубокого отшелушивания, эксфолиации и борьбы с бактериями. Часто прыщи возникают из-за закупоренных пор и размножения бактерий внутри. Поэтому важно начать с хорошей очистки кожи, чтобы она могла дышать, а затем уничтожить бактерии.

В составе таких средств следует обращать внимание на салициловую, азелаиновую, гликолевую кислоты, пероксид бензоила, оксид цинка или сам цинк. Они помогают подсушить воспаление, но необходимо также увлажнять и питать кожу, чтобы избежать пересушивания. Хорошо подходят альгинатные маски, под которые можно наносить лечебные средства для борьбы с прыщами.

Вот пять эффективных средств, проверенных нашей редакцией:

  • MenthOLaTUM ACNE — точечный гель от акне с 2% серы и ВНА-кислотой
  • COMFORT ZONE — крем-корректор Active Pureness
  • LIKATO — крем для лица SOS Control
  • УРЬЯЖ — паста SOS-уход Исеак
  • COSRX — стикеры локальные от прыщей
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"

Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.

Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"
Как правильно полить арбузы
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских Дмитрий Плотников Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова
Ученые не способны измерить глубину Таам Джа
Сбежавший из России иноагент Макс Покровский высказался про молчание солиста "Мумий Тролля" Илью Лагутенко
Разгоняем лимфу: секретные техники выполнения вибрационных прыжков от Микулина
Разгоняем лимфу: секретные техники выполнения вибрационных прыжков от Микулина
Последние материалы
Татьяна Брухунова показала, как одевается дома
Посадите на участке гелениум
Онколог Куликова: курение повышает риск рака горла и поджелудочной железы
Пять эффективных средств против акне, которые доказали свою эффективность
Эксперт: положение доллара как мировой резервной валюты может пошатнуться
Цифровая форма упростила процесс получения шенгена для россиян
Премия "Ника" назвала номинантов за 2022-2023 годы
Владелец кузовного автосервиса рассказал, как водители "убивают" машину антикором
Ветеринары рассказали о важности клетчатки для собак
Фитнес-тренер рассказала, в каком случае кардиотренировки не помогут достичь цели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников