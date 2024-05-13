Врач рассказала об опасности вейпов

Вейпы, подобно сигаретам, вызывают зависимость и могут привести к раку, как сообщила главный внештатный онколог ЯНАО Елена Куликова на своем Telegram-канале.
"Несмотря на то, что вейпы иногда воспринимаются как более безвредная альтернатива табаку, они содержат много опасных химикатов, способствующих развитию рака. Присутствующий в них никотин способствует зависимости и поддерживает табачные привычки, повышая риски," — пояснила Куликова.
Среди курильщиков чаще всего диагностируют рак легких — наиболее серьезное последствие долгосрочного курения. Курение также может вызвать рак горла, рта, губ и языка, а рак пищевода, желудка и поджелудочной железы также связывают с этой привычкой.
Для предотвращения этих видов рака врач настоятельно рекомендует отказаться от курения и вейпинга, вести здоровый образ жизни и регулярно обследоваться для раннего выявления заболеваний.
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