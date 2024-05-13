Врач рассказала об опасности вейпов

Онколог Куликова: курение повышает риск рака горла и поджелудочной железы

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Вейпы, подобно сигаретам, вызывают зависимость и могут привести к раку, как сообщила главный внештатный онколог ЯНАО Елена Куликова на своем Telegram-канале.

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"Несмотря на то, что вейпы иногда воспринимаются как более безвредная альтернатива табаку, они содержат много опасных химикатов, способствующих развитию рака. Присутствующий в них никотин способствует зависимости и поддерживает табачные привычки, повышая риски," — пояснила Куликова.

Среди курильщиков чаще всего диагностируют рак легких — наиболее серьезное последствие долгосрочного курения. Курение также может вызвать рак горла, рта, губ и языка, а рак пищевода, желудка и поджелудочной железы также связывают с этой привычкой.

Для предотвращения этих видов рака врач настоятельно рекомендует отказаться от курения и вейпинга, вести здоровый образ жизни и регулярно обследоваться для раннего выявления заболеваний.