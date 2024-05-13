Собачья клетчатка: где достать важный микроэлемент для организма питомца

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Ветеринары рассказали о важности клетчатки для собак

1:32
Зоосфера » Собаки

Поддержание здоровья вашего домашнего животного и повышение его качества жизни во многом зависит от сбалансированного питания.

Ветеринары рассказали о важности клетчатки для собак
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Основным элементом рациона собак является клетчатка.

Роль клетчатки в питании собак

Клетчатка способствует увеличению объема кишечных масс и поглощает излишки воды, что нормализует работу пищеварительной системы и улучшает качество стула.

Также клетчатка обеспечивает поддержание здорового уровня pH в кишечнике, что препятствует развитию патогенной микрофлоры. Это особенно важно для собак, страдающих от диареи или запоров.

Источники клетчатки для собак

Существуют растворимые и нерастворимые формы клетчатки.

Растворимая клетчатка полезна для пищеварения и способствует наращиванию популяции полезных бактерий в кишечнике.

Нерастворимая клетчатка обеспечивает регулярный стул и увеличивает продолжительность чувства насыщения после приема пищи, что особенно важно для собак с недостаточным или избыточным весом.

Клетчатку можно приобрести в виде гранул или порошка в зоомагазине. Также рекомендуется включать в рацион свежие овощи и фрукты, такие как яблоки, морковь и брокколи.

Для обеспечения всех необходимых витаминов и минералов стоит выбирать качественные влажные или сухие корма.

При составлении диеты для вашей собаки рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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