Собачья клетчатка: где достать важный микроэлемент для организма питомца

Поддержание здоровья вашего домашнего животного и повышение его качества жизни во многом зависит от сбалансированного питания.
Основным элементом рациона собак является клетчатка.
Клетчатка способствует увеличению объема кишечных масс и поглощает излишки воды, что нормализует работу пищеварительной системы и улучшает качество стула.
Также клетчатка обеспечивает поддержание здорового уровня pH в кишечнике, что препятствует развитию патогенной микрофлоры. Это особенно важно для собак, страдающих от диареи или запоров.
Существуют растворимые и нерастворимые формы клетчатки.
Растворимая клетчатка полезна для пищеварения и способствует наращиванию популяции полезных бактерий в кишечнике.
Нерастворимая клетчатка обеспечивает регулярный стул и увеличивает продолжительность чувства насыщения после приема пищи, что особенно важно для собак с недостаточным или избыточным весом.
Клетчатку можно приобрести в виде гранул или порошка в зоомагазине. Также рекомендуется включать в рацион свежие овощи и фрукты, такие как яблоки, морковь и брокколи.
Для обеспечения всех необходимых витаминов и минералов стоит выбирать качественные влажные или сухие корма.
При составлении диеты для вашей собаки рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром.
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